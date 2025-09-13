  1. Inicio
Pequeñas reinas estudiantiles se roban el corazón de los hondureños en los desfiles patrios

Con hermosos vestidos y un rostro tierno, las reinas de belleza de los distintos centros básicos fueron parte del espectáculo preparado para las fiestas patrias 2025

  • 13 de septiembre de 2025 a las 09:05
Pequeñas reinas estudiantiles se roban el corazón de los hondureños en los desfiles patrios
1 de 10

Cientos de hondureños llegaron a los puntos de inicio de los desfiles patrios en Tegucigalpa y San Pedro Sula para presenciar la participación de los pequeñitos este 13 de septiembre, dos días previo a la gran celebración del 204 aniversario de independencia. Así deslumbraron las reinas estudiantiles este año:

 Fotos: Héctor Paz| GRUPO OPSA
2 de 10

En representación de su centro educativo, esta pequeña portó con orgullo la banda de "Reina Independencia 2025".

3 de 10

Junto a su cadete, la pequeña "Niña Independencia" deslumbró con su vestido blanco y azul turquesa, colores alusivos a la Bandera Nacional de Honduras.

4 de 10

Usando también un elegante vestido blanco y una banda roja, la pequeña reina encantó al público.

5 de 10

Con un pomposo vestido de colores pasteles, esta pequeña despertó ternura en el corazón de los hondureños.

6 de 10

Tampoco pudo faltar la "Reina del Medio Ambiente 2025" con su llamativo vestido verde.

7 de 10

La ternura de esta pequeña destacó con su bello rostro y su hermoso vestido rojo con aplicaciones doradas.

8 de 10

Con fervor y entusiasmo, esta pequeña también se preparó para dar lo mejor en este aniversario de independencia hondureña.

9 de 10

Su hermosa corona, atuendo blanco y bella sonrisa la destacaron en los desfiles en San Pedro Sula.

10 de 10

Con una sombrilla decorada con las cinco estrellas de la Bandera de Honduras, esta pequeña se sumó a las bellas reinas que participaron en este festival.

