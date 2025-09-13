  1. Inicio
Maestras del Cybernet se robaron las miradas en los desfiles de independencia patria

En medio de las fiestas patrias y el entusiasmado catracho, maestras hondureñas resaltaron entre el público con su belleza, robándose la atención de las cámaras

  • 13 de septiembre de 2025 a las 12:05
1 de 10

Con una sonrisa radiante y un bello rostro, estas bellas docentes captaron la atención de las cámaras de EL HERALDO durante las fiestas del 204 aniversario de independencia patria a nivel de educación básica. Aquí les dejamos las fotos que captaron de estas bellezas:

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
2 de 10

Docentes del Instituto Tecnológico Cybernet, en Comayagüela, fueron el centro de atención en medio del espectáculo brindado por sus estudiantes.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
3 de 10

La hermosa catedrática formó parte de los desfiles junto a los estudiantes de este instituto.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
4 de 10

Con vestimenta casual y cómoda, pero con un rostro hermoso, la catracha fue captada por las cámaras de este rotativo

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
5 de 10

Encargada de la organización y disciplina de sus estudiantes, la hondureña mostró seriedad durante el evento, aunque su innegable belleza no pasó desapercibida.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
6 de 10

Con una radiante sonrisa y coordinando al cuadro de palillonas, esta maestra también robó suspiros del público que acompañaba a los estudiantes en este desfile patrio.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
7 de 10

Aunque los nombres de estas bellas catrachas no se conocieron, sin duda alguna su encanto las hará viralizarse en redes sociales.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
8 de 10

Su carisma destacó entre el grupo de capitalinos que también se encontraban apoyando a los estudiantes de educación básica, quienes hoy rindieron homenaje a su país en su aniversario de independencia.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
9 de 10

La docente, además de sobresalir por su belleza, también destacó por la disciplina y organización de sus palillonas.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
10 de 10

Más de 300 centros educativos desfilaron hoy con orgullo y patriotismo en la capital del país, todos organizados por sus docentes y autoridades educativas, quienes lograron llevar con éxito este gran evento cívico.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
