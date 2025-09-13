Maestras del Cybernet se robaron las miradas en los desfiles de independencia patria

Con una sonrisa radiante y un bello rostro, estas bellas docentes captaron la atención de las cámaras de EL HERALDO durante las fiestas del 204 aniversario de independencia patria a nivel de educación básica. Aquí les dejamos las fotos que captaron de estas bellezas:
Docentes del Instituto Tecnológico Cybernet, en Comayagüela, fueron el centro de atención en medio del espectáculo brindado por sus estudiantes.
La hermosa catedrática formó parte de los desfiles junto a los estudiantes de este instituto.
Con vestimenta casual y cómoda, pero con un rostro hermoso, la catracha fue captada por las cámaras de este rotativo
Encargada de la organización y disciplina de sus estudiantes, la hondureña mostró seriedad durante el evento, aunque su innegable belleza no pasó desapercibida.
Con una radiante sonrisa y coordinando al cuadro de palillonas, esta maestra también robó suspiros del público que acompañaba a los estudiantes en este desfile patrio.
Aunque los nombres de estas bellas catrachas no se conocieron, sin duda alguna su encanto las hará viralizarse en redes sociales.
Su carisma destacó entre el grupo de capitalinos que también se encontraban apoyando a los estudiantes de educación básica, quienes hoy rindieron homenaje a su país en su aniversario de independencia.
La docente, además de sobresalir por su belleza, también destacó por la disciplina y organización de sus palillonas.
Más de 300 centros educativos desfilaron hoy con orgullo y patriotismo en la capital del país, todos organizados por sus docentes y autoridades educativas, quienes lograron llevar con éxito este gran evento cívico.