  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia

En la antesala del 15 de septiembre, los pequeñines de los distintos centros básicos participaron en los desfiles patrios con gran entusiasmo y orgullo hondureño

  • 13 de septiembre de 2025 a las 08:18
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
1 de 12

Honduras se prepara para vestirse de gala este 15 de septiembre, con la participación de miles de hondureños que rendirán homenaje con su preparación, fervor patrio y orgullo en el 204 aniversario de independencia. Hoy es el turno de los pequeñines de educación básica para brindar su espectáculo. Así lucen en la capital.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
2 de 12

Diferentes centros del nivel básico salieron este sábado 13 de septiembre a las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que conforman la capital hondureña, con fervor y patriotismo celebrando el 204 aniversario de independencia.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
3 de 12

Desde tempranas horas de este sábado, cuadros especiales, palillonas y pomponeras llenaron de energía las calles con sus coreografías.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
4 de 12

Las tiernas y dulces palillonas se robaron las miradas del público con sus atuendos inspirados en los colores de la Bandera Nacional.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
5 de 12

Las pomponeras deslumbraron con sus coreografías, donde desde la más pequeña hasta la más grande se prepararon para esta fecha cívica.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
6 de 12

Al compás de los redoblantes, los pelotones estudiantiles marchan con disciplina y el respeto por los valores patrios.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
7 de 12

Otros alumnos lucen vestidos típicos que reflejan la diversidad cultural de Honduras, desde el traje campesino hasta el tradicional de Indio Lempira.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
8 de 12

El orden y la disciplina destacan entre los cadetes, quienes, bajo el sol, se mantienen firmes con orgullo patrio.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
9 de 12

Los desfiles dieron inicio a las 6:30 de la mañana y se espera que finalicen al mediodía, en un ambiente de orden y seguridad, donde al menos 15 centros básicos están participando.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
10 de 12

La reina de belleza estudiantil no pudo faltar en este gran desfile, quien con su bello y pomposo vestido encantó al público

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
11 de 12

Las tiernas mascotas también se robaron el corazón de los hondureños, con sus encantadores trajes.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia
12 de 12

Los mensajes alusivos a la paz, mensajes bíblicos y pancartas fueron parte de la presentación de estos pequeños.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Cargar más fotos