Fauna, próceres, palillonas y más: escuelas conmemoran el 204 aniversario de independencia

Honduras se prepara para vestirse de gala este 15 de septiembre, con la participación de miles de hondureños que rendirán homenaje con su preparación, fervor patrio y orgullo en el 204 aniversario de independencia. Hoy es el turno de los pequeñines de educación básica para brindar su espectáculo. Así lucen en la capital.
Diferentes centros del nivel básico salieron este sábado 13 de septiembre a las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que conforman la capital hondureña, con fervor y patriotismo celebrando el 204 aniversario de independencia.
Desde tempranas horas de este sábado, cuadros especiales, palillonas y pomponeras llenaron de energía las calles con sus coreografías.
Las tiernas y dulces palillonas se robaron las miradas del público con sus atuendos inspirados en los colores de la Bandera Nacional.
Las pomponeras deslumbraron con sus coreografías, donde desde la más pequeña hasta la más grande se prepararon para esta fecha cívica.
Al compás de los redoblantes, los pelotones estudiantiles marchan con disciplina y el respeto por los valores patrios.
Otros alumnos lucen vestidos típicos que reflejan la diversidad cultural de Honduras, desde el traje campesino hasta el tradicional de Indio Lempira.
El orden y la disciplina destacan entre los cadetes, quienes, bajo el sol, se mantienen firmes con orgullo patrio.
Los desfiles dieron inicio a las 6:30 de la mañana y se espera que finalicen al mediodía, en un ambiente de orden y seguridad, donde al menos 15 centros básicos están participando.
La reina de belleza estudiantil no pudo faltar en este gran desfile, quien con su bello y pomposo vestido encantó al público
Las tiernas mascotas también se robaron el corazón de los hondureños, con sus encantadores trajes.
Los mensajes alusivos a la paz, mensajes bíblicos y pancartas fueron parte de la presentación de estos pequeños.