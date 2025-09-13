  1. Inicio
Al ritmo de "Candú" y punta, escuelas ambientan las calles de El Carrizal en los desfiles cívicos

Escuelas asignadas al distrito educativo que desfiló por las calles de El Carrizal se hicieron presentes desde tempranas horas para dar su espectáculo cívico

  • 13 de septiembre de 2025 a las 10:04
Desde distintos puntos de la capital de Honduras, cientos de estudiantes deslumbran hoy con sus presentaciones en este aniversario patrio. Diferentes escuelas muestran con orgullo y entusiasmo sus cuadros este día. Aquí las imágenes:

Al ritmo de "Candú", las bellas palillonas de la Escuela José Ángel Ulloa dieron ambientes en las calles de la colonia El Carrizal, en Comayagüela, ciudad gemela que junto a Tegucigalpa conforman la capital del país.

Representando al centro educativo número 9, los alumnos del José Ángel Ulloa hoy mostraron su disciplina y el trabajo preparado durante varios meses.

Las pomponeras de la Escuela Virginia Ruiz de Ramos lucieron bellos trajes verdes y blancos, destacando con su coreografía.

Al mismo ritmo y manteniendo el ambiente patrio, las bellas estudiantes realizaron sus bailes con los aros.

Sus pomponeras también destacaron por su organizada coreografía y bellos trajes.

Con hermosos trajes rojos y dorados, las bellas palillonas de la Escuela José Trinidad Cabañas (JTC) robaron miradas del público.

Las reina de bellezas estudiantil también hicieron presencia con su carisma en los desfiles.

Tampoco pudo faltar su organizado y disciplinado grupo de cadetes con colores patrios.

La escuela Mary Flakes de Flores demostró su gran compromiso con los estudiantes de excelencia académica.

