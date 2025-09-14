Bellas estudiantes conforman el cuadro de palillonas del República Federal de Alemania

Ellas son las estudiantes del Centro Educativo República Federal de Alemania, quienes han dedicado largas jornadas de ensayo para representar con orgullo y gracia a su institución.
Aylin Sofía Pineda, de 8 años y estudiante de tercer grado, es de las más pequeñas del cuadro de palillonas, pero su energía y entusiasmo la hacen brillar.
Lía Monserrath Barahona, de 14 años y alumna de octavo grado, es la capitana del grupo; una jovencita carismática que promete entregarlo todo este 15 de septiembre.
Licni Zoe Flores Umanzor, de 14 años y estudiante de séptimo grado, destaca por su rostro angelical y ya es una de las favoritas del público.
Brithany García Ramos, de 13 años y estudiante de octavo grado, se suma con entusiasmo y dedicación al cuadro de palillonas.
Hanni Paola Bonilla Matamoros, de 14 años y estudiante de noveno grado, vive con alegría esta etapa, a pocos meses de elegir una carrera.
Cesia Yolibeth Rivera Acosta, de 11 años y estudiante de sexto grado, demuestra que la gracia y el entusiasmo no tienen edad.
Devora Tatiana López Moncada, de 11 años y estudiante de séptimo grado, lleva la elegancia y el ritmo en cada paso.
Génesis Aylin Durón Sierra, de 12 años y estudiante de sexto grado, resalta con su simpatía y entusiasmo.
Nazareth Valentina Escoto Lanza, de 13 años y estudiante de sexto grado, combina ternura y talento en cada presentación.
Johana Pauleth Bonilla, de 12 años y alumna de séptimo grado, deslumbra con su carisma juvenil.
Valeria Nicolle Godoy, de 14 años y estudiante de octavo grado, destaca con su frescura y seguridad.
Joselyn Dayana Flores Zelaya, de 15 años y alumna de noveno grado, derrocha elegancia y energía.
Valery Montoya Sánchez, estudiante de séptimo grado, aporta alegría y entusiasmo al cuadro de palillonas.