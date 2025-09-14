  1. Inicio
Bellas estudiantes conforman el cuadro de palillonas del República Federal de Alemania

Las jovencitas del Centro Educativo República Federal de Alemania llevan más de tres meses preparándose para engalanar las calles este 15 de septiembre, con la promesa de dejar huella en cada paso

  • 14 de septiembre de 2025 a las 14:34
1 de 14

Ellas son las estudiantes del Centro Educativo República Federal de Alemania, quienes han dedicado largas jornadas de ensayo para representar con orgullo y gracia a su institución.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
2 de 14

Aylin Sofía Pineda, de 8 años y estudiante de tercer grado, es de las más pequeñas del cuadro de palillonas, pero su energía y entusiasmo la hacen brillar.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
3 de 14

Lía Monserrath Barahona, de 14 años y alumna de octavo grado, es la capitana del grupo; una jovencita carismática que promete entregarlo todo este 15 de septiembre.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
4 de 14

Licni Zoe Flores Umanzor, de 14 años y estudiante de séptimo grado, destaca por su rostro angelical y ya es una de las favoritas del público.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
5 de 14

Brithany García Ramos, de 13 años y estudiante de octavo grado, se suma con entusiasmo y dedicación al cuadro de palillonas.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
6 de 14

Hanni Paola Bonilla Matamoros, de 14 años y estudiante de noveno grado, vive con alegría esta etapa, a pocos meses de elegir una carrera.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
7 de 14

Cesia Yolibeth Rivera Acosta, de 11 años y estudiante de sexto grado, demuestra que la gracia y el entusiasmo no tienen edad.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
8 de 14

Devora Tatiana López Moncada, de 11 años y estudiante de séptimo grado, lleva la elegancia y el ritmo en cada paso.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
9 de 14

Génesis Aylin Durón Sierra, de 12 años y estudiante de sexto grado, resalta con su simpatía y entusiasmo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
10 de 14

Nazareth Valentina Escoto Lanza, de 13 años y estudiante de sexto grado, combina ternura y talento en cada presentación.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
11 de 14

Johana Pauleth Bonilla, de 12 años y alumna de séptimo grado, deslumbra con su carisma juvenil.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
12 de 14

Valeria Nicolle Godoy, de 14 años y estudiante de octavo grado, destaca con su frescura y seguridad.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
13 de 14

Joselyn Dayana Flores Zelaya, de 15 años y alumna de noveno grado, derrocha elegancia y energía.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
14 de 14

Valery Montoya Sánchez, estudiante de séptimo grado, aporta alegría y entusiasmo al cuadro de palillonas.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
