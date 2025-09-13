Los alumnos de Comayagüela celebraron la patria con entusiasmo y orgullo nacional

Las calles de Comayagüela se llenaron de música, color y tradición celebrando los 204 años de independenci patria.
Palillonas recorrieron las avenidas con vestuarios en azul y blanco, los colores patrios, mostrando coordinación y entusiasmo en cada paso.
Los cuadros de reciclaje sorprendieron por su creatividad, integrando materiales reutilizados en trajes y accesorios que destacaron durante el recorrido.
Pomponeras y bandas escolares acompañaron las presentaciones, generando un ambiente de ritmo, alegría y orgullo cívico en el público.
Trajes típicos representaron la diversidad cultural de Honduras, con estudiantes que llevaron la tradición de diferentes regiones del país.
Un niño cargando la Bandera Nacional encabezó uno de los grupos, simbolizando el respeto y amor por los símbolos patrios.
Estudiantes se disfrazaron de símbolos patrios, entre ellos la Guacamaya, emblema nacional, que destacó por su colorido y llamativo atuendo.
Un cuadro en honor a la cultura garífuna también tuvo protagonismo, resaltando la herencia afrodescendiente y la riqueza cultural que forma parte de la identidad hondureña.
Como cada año, los más pequeños del sistema educativo tuvieron la oportunidad de rendir homenaje a la patria y contagiar entusiasmo a las familias que se dieron cita para acompañarlos.
En Comayagüela, los 204 años de independencia se celebraron destacando la educación cívica y el amor por la patria, inculcados desde la niñez mediante música, folclore y respeto a los símbolos nacionales.