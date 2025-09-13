  1. Inicio
Los alumnos de Comayagüela celebraron la patria con entusiasmo y orgullo nacional

Palillonas, bandas, cuadros folclóricos y trajes típicos recorrieron las calles de Comayagüela rindiendo homenaje a Honduras

  • 13 de septiembre de 2025 a las 10:51
Las calles de Comayagüela se llenaron de música, color y tradición celebrando los 204 años de independenci patria.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Palillonas recorrieron las avenidas con vestuarios en azul y blanco, los colores patrios, mostrando coordinación y entusiasmo en cada paso.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Los cuadros de reciclaje sorprendieron por su creatividad, integrando materiales reutilizados en trajes y accesorios que destacaron durante el recorrido.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Pomponeras y bandas escolares acompañaron las presentaciones, generando un ambiente de ritmo, alegría y orgullo cívico en el público.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Trajes típicos representaron la diversidad cultural de Honduras, con estudiantes que llevaron la tradición de diferentes regiones del país.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Un niño cargando la Bandera Nacional encabezó uno de los grupos, simbolizando el respeto y amor por los símbolos patrios.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Estudiantes se disfrazaron de símbolos patrios, entre ellos la Guacamaya, emblema nacional, que destacó por su colorido y llamativo atuendo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Un cuadro en honor a la cultura garífuna también tuvo protagonismo, resaltando la herencia afrodescendiente y la riqueza cultural que forma parte de la identidad hondureña.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Como cada año, los más pequeños del sistema educativo tuvieron la oportunidad de rendir homenaje a la patria y contagiar entusiasmo a las familias que se dieron cita para acompañarlos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
En Comayagüela, los 204 años de independencia se celebraron destacando la educación cívica y el amor por la patria, inculcados desde la niñez mediante música, folclore y respeto a los símbolos nacionales.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
