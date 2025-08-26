Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios

La banda marcial del Instituto Técnico Honduras intensifica sus ensayos de cara a los desfiles patrios del 15 de septiembre.
La banda del instituto está conformado por más de 90 estudiantes que demostrarán disciplina, talento y orgullo nacional.
El profesor Walter Mejía, coordinador de la banda, explicó que los ensayos comenzaron a finales de febrero y se realizan cada sábado sin interrupciones.
"La banda de marcha está compuesta por 95 integrantes de las cuatro jornadas del instituto: matutina, vespertina, nocturna y la semestral", detalló.
El repertorio incluye una amplia variedad de géneros musicales, entre ellos música autóctona hondureña, ritmos como la punta, salsa, merengue, cumbia, bachata, vallenato y regional mexicano.
"Es un repertorio diverso que busca conectar con el público y reflejar nuestra riqueza cultural", expresó Mejía.
Uno de los principales retos ha sido mantener la preparación constante no solo para los desfiles patrios, sino también para certámenes y concursos regionales, nacionales e internacionales en los que la banda ha tenido destacadas participaciones.
La selección de los integrantes es abierta para todos los estudiantes del instituto, siempre que cumplan con requisitos académicos y de disciplina.
"El mínimo es aprobar todas sus clases, asistir regularmente y, sobre todo, tener la pasión por ensayar cada fin de semana. La banda exige compromiso, constancia y entrega", puntualizó Mejía.
Con semanas decisivas de práctica por delante, los estudiantes afinan instrumentos y coreografías para presentarse ante la ciudadanía el próximo 15 de septiembre, en un desfile que promete resaltar el patriotismo y la tradición cultural del país.