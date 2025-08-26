  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios

Con 95 integrantes y un repertorio que incluye ritmos hondureños y latinoamericanos, la banda marcial del Instituto Técnico Honduras se prepara para brillar en las celebraciones del 15 de septiembre

  • 26 de agosto de 2025 a las 14:39
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
1 de 10

La banda marcial del Instituto Técnico Honduras intensifica sus ensayos de cara a los desfiles patrios del 15 de septiembre.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
2 de 10

La banda del instituto está conformado por más de 90 estudiantes que demostrarán disciplina, talento y orgullo nacional.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
3 de 10

El profesor Walter Mejía, coordinador de la banda, explicó que los ensayos comenzaron a finales de febrero y se realizan cada sábado sin interrupciones.

Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
4 de 10

"La banda de marcha está compuesta por 95 integrantes de las cuatro jornadas del instituto: matutina, vespertina, nocturna y la semestral", detalló.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
5 de 10

El repertorio incluye una amplia variedad de géneros musicales, entre ellos música autóctona hondureña, ritmos como la punta, salsa, merengue, cumbia, bachata, vallenato y regional mexicano.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
6 de 10

"Es un repertorio diverso que busca conectar con el público y reflejar nuestra riqueza cultural", expresó Mejía.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
7 de 10

Uno de los principales retos ha sido mantener la preparación constante no solo para los desfiles patrios, sino también para certámenes y concursos regionales, nacionales e internacionales en los que la banda ha tenido destacadas participaciones.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
8 de 10

La selección de los integrantes es abierta para todos los estudiantes del instituto, siempre que cumplan con requisitos académicos y de disciplina.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
9 de 10

"El mínimo es aprobar todas sus clases, asistir regularmente y, sobre todo, tener la pasión por ensayar cada fin de semana. La banda exige compromiso, constancia y entrega", puntualizó Mejía.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Al compás de la punta y otros ritmos, la banda del Técnico Honduras llevará el sabor a los desfiles patrios
10 de 10

Con semanas decisivas de práctica por delante, los estudiantes afinan instrumentos y coreografías para presentarse ante la ciudadanía el próximo 15 de septiembre, en un desfile que promete resaltar el patriotismo y la tradición cultural del país.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Cargar más fotos