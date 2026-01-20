Nublado y con leves brisas amanece la capital este martes 20 de enero

Nublado y con ambiente fresco amanece la capital este martes 20 de enero, debido al continuo desplazamiento de una masa de aire frío que afecta gran parte del territorio hondureño. Así se ve la capital:
Desde las primeras horas del día, Tegucigalpa registra abundante nubosidad, temperaturas moderadas y vientos provenientes del norte.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fenómeno continuará influyendo en el país desde hoy martes, generando condiciones inestables como lluvias, chubascos, vientos racheados y un marcado descenso en las temperaturas, principalmente en varias regiones.
El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, explicó que las condiciones más inestables se presentarán en el norte y noroccidente del país, donde se esperan lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica aislada.
“Continúa el desplazamiento de la masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad, temperaturas frescas, vientos racheados, así como lluvias y chubascos de moderados a fuertes dispersos”, detalló el especialista.
En el caso de Tegucigalpa, las autoridades meteorológicas informaron que la temperatura máxima oscilará entre 21 y 23 grados centígrados, mientras que la mínima descenderá hasta los 16 grados, manteniendo un ambiente fresco a lo largo del día.
Durante la mañana de este martes, no se esperan precipitaciones en la capital. La humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 92 %, con vientos moderados de hasta 21 km/h provenientes del norte, condiciones que reforzarán la sensación térmica fresca.
Para la tarde y noche, el pronóstico señala que no se registrarán lluvias en Tegucigalpa, aunque persistirán los vientos moderados, con velocidades que podrían alcanzar los 23 km/h, manteniendo el cielo mayormente nublado.
En cuanto al comportamiento del clima para el resto de la semana, Cenaos indicó que la masa de aire frío continuará afectando al país hasta el miércoles 21 de enero. Posteriormente, entre jueves y sábado, se esperan condiciones mayormente secas, con precipitaciones leves y aisladas en algunas regiones.
Las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables a lluvias y vientos, y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.