Canopy, piscinas y cuatrimotos: Parque Mapes tiene todo para esta Semana Santa 2026

En esta Semana Santa, los capitalinos tienen un sinfín de lugares hermosos para visitar, y uno de ellos es el Parque Familiar Mapes.
Este parque está ubicado en la carretera CA-5, Valle de Amarateca, aproximadamente a 45 o 60 minutos de Tegucigalpa. Pero el tiempo es lo de menos cuando se puede disfrutar de un sinfín de actividades.
El espacio está diseñado para recibir a grandes y pequeños. Hay canopy tanto para niños como para adultos, con estructuras diseñadas con medidas de seguridad.
Otra de las actividades que pueden realizar los adultos es el tiro al blanco, donde se brindan todas las indicaciones de seguridad.
En el lugar también hay cuatrimotos para grandes y pequeños, como se muestra en la fotografía, siendo una opción perfecta para toda la familia.
Pero si su deseo es refrescarse, el Parque Familiar Mapes ofrece piscinas en las que podrá darse un chapuzón.
Una de las innovaciones recientes es un laberinto, además de futbolito humano y foot-pool.
También hay otras actividades como juego de bolos, mesa de futbolito, mesa de billar y mesa de hockey.
Pero la diversión no termina allí. Para los pequeños también hay saltarines, tirolesa, inflables y bomber balls.
Son alrededor de 12 actividades las que este mágico lugar ofrece para que grandes y pequeños la pasen de lo mejor en esta Semana Santa 2026.
Si usted está interesado en visitarlo, los niños de 0 a 3 años entran gratis.
En el caso de los menores de 4 a 12 años deben pagar 40 lempiras y los adultos 50 lempiras.