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Canopy, piscinas y cuatrimotos: Parque Mapes tiene todo para esta Semana Santa 2026

Una joya se esconde a menos de una hora de Tegucigalpa. El Parque Familiar Mapes ofrece piscinas, canopy y hasta cuatrimotos para grandes y pequeños. ¿Precios y dónde está ubicado?

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:36
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En esta Semana Santa, los capitalinos tienen un sinfín de lugares hermosos para visitar, y uno de ellos es el Parque Familiar Mapes.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Este parque está ubicado en la carretera CA-5, Valle de Amarateca, aproximadamente a 45 o 60 minutos de Tegucigalpa. Pero el tiempo es lo de menos cuando se puede disfrutar de un sinfín de actividades.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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El espacio está diseñado para recibir a grandes y pequeños. Hay canopy tanto para niños como para adultos, con estructuras diseñadas con medidas de seguridad.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Otra de las actividades que pueden realizar los adultos es el tiro al blanco, donde se brindan todas las indicaciones de seguridad.

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En el lugar también hay cuatrimotos para grandes y pequeños, como se muestra en la fotografía, siendo una opción perfecta para toda la familia.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Pero si su deseo es refrescarse, el Parque Familiar Mapes ofrece piscinas en las que podrá darse un chapuzón.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Una de las innovaciones recientes es un laberinto, además de futbolito humano y foot-pool.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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También hay otras actividades como juego de bolos, mesa de futbolito, mesa de billar y mesa de hockey.

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Pero la diversión no termina allí. Para los pequeños también hay saltarines, tirolesa, inflables y bomber balls.

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Son alrededor de 12 actividades las que este mágico lugar ofrece para que grandes y pequeños la pasen de lo mejor en esta Semana Santa 2026.

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Si usted está interesado en visitarlo, los niños de 0 a 3 años entran gratis.

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En el caso de los menores de 4 a 12 años deben pagar 40 lempiras y los adultos 50 lempiras.

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