El cacique Lempira y la riqueza étnica resaltan en los desfiles de independencia patria

Con un dibujo del gran cacique en su cabeza, el rostro pintado como los ancestros y detalles en su traje alusivos a los cultivos nativos de Honduras, como el maíz y los frijoles, el pequeño Lempira desfiló con orgullo.
Los años pasan y recordar la independencia también es revivir la lucha de los antepasados que, a toda costa, defendieron sus tierras. Los pequeños han demostrado que la cultura está más que viva.
Vestidos como el gran cacique Lempira y con el orgullo que debe ser, los niños demostraron que la historia no se olvida, mucho menos a uno de los héroes más emblemáticos de Honduras.
Pero las raíces tampoco se quedaron en casa. Honduras, con sus diferentes etnias, es un país vivo y rico en diversidad cultural.
La música hondureña tampoco estuvo ausente de los desfiles de educación básica. El tradicional folclore se hizo presente con jóvenes vestidos con trajes típicos y coloridos.
Otros pequeños portaron mensajes y símbolos alusivos a la paz. Con alegría recorrieron las calles llevando con ellos un mensaje de unidad y esperanza.
Las pequeñinas tampoco fueron la excepción. Vestidas con hermosos trajes de india, desfilaron junto a uno de los símbolos hondureños más importantes: el escudo nacional.
Lencas, misquitos, tolupanes y garífunas, parte de la riqueza étnica de Honduras, estuvieron muy bien representados por los niños, quienes portaron trajes alusivos y rótulos con orgullo.
La cultura está más que viva en los desfiles patrios, llena de color, música y, sobre todo, de orgullo patrio en estos 204 años de independencia.
Una jovencita, con una hermosa sonrisa, no dudó en posar para el lente de EL HERALDO. Llevaba en su cabeza un adorno hecho con frijoles y plumas, en representación de su tierra, Honduras.