El cacique Lempira y la riqueza étnica resaltan en los desfiles de independencia patria

Son 204 años de independencia patria, pero pese al paso del tiempo los hondureños no olvidan a los héroes que lucharon por defender el territorio. Así fue representado el gran cacique Lempira

  • 13 de septiembre de 2025 a las 08:19
Con un dibujo del gran cacique en su cabeza, el rostro pintado como los ancestros y detalles en su traje alusivos a los cultivos nativos de Honduras, como el maíz y los frijoles, el pequeño Lempira desfiló con orgullo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Los años pasan y recordar la independencia también es revivir la lucha de los antepasados que, a toda costa, defendieron sus tierras. Los pequeños han demostrado que la cultura está más que viva.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Vestidos como el gran cacique Lempira y con el orgullo que debe ser, los niños demostraron que la historia no se olvida, mucho menos a uno de los héroes más emblemáticos de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Pero las raíces tampoco se quedaron en casa. Honduras, con sus diferentes etnias, es un país vivo y rico en diversidad cultural.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La música hondureña tampoco estuvo ausente de los desfiles de educación básica. El tradicional folclore se hizo presente con jóvenes vestidos con trajes típicos y coloridos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Otros pequeños portaron mensajes y símbolos alusivos a la paz. Con alegría recorrieron las calles llevando con ellos un mensaje de unidad y esperanza.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Las pequeñinas tampoco fueron la excepción. Vestidas con hermosos trajes de india, desfilaron junto a uno de los símbolos hondureños más importantes: el escudo nacional.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Lencas, misquitos, tolupanes y garífunas, parte de la riqueza étnica de Honduras, estuvieron muy bien representados por los niños, quienes portaron trajes alusivos y rótulos con orgullo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
La cultura está más que viva en los desfiles patrios, llena de color, música y, sobre todo, de orgullo patrio en estos 204 años de independencia.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Una jovencita, con una hermosa sonrisa, no dudó en posar para el lente de EL HERALDO. Llevaba en su cabeza un adorno hecho con frijoles y plumas, en representación de su tierra, Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
