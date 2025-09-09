Ellas son las bellas palillonas que representarán al Intae en los desfiles patrios

Los desfiles del 15 de septiembre en honor de los 204 años de la independencia patria están a poco de comenzar, por lo que las bellas palillonas del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) siguen puliendo sus coreografías para su participación, ¿quiénes integran el cuadro de palillonas? Aquí el listado.
Heydy Lizeth Martínez, de 17 años de edad, es nada más y nada menos que la capitana del cuadro de palillonas del Intae para este 2025. Esta bella joven que lidera el grupo con carisma y disciplina estudia Contaduría y Finanzas.
La estudiante de Salud, Génesis Amador, tiene tan solo 16 años y está preparada para los desfiles patrios 2025.
Otra integrante de las palillonas es April Duarte Ramos, de 16 años de edad, quien está cursando su último año en Contaduría y Finanzas.
Ana Valeria Ardón, de 16 años de edad, es otra de las integrantes del ramillete de hermosas palillonas del Intae. Actualmente, estudia Administración de Empresas en este centro educativo.
La estudiante de Salud, Emily Michelle Zelaya, de 16 años de edad, también forma parte del grupo de palillonas del Intae para este año.
Ella es la estudiante de décimo año de Empresas, Gina Lanza, tiene 16 años de edad, y también forma parte de las elegidas para representar a su colegio.
La carismática Yosselin Fernanda Munguía, de 15 años de edad, está en décimo año de Empresas. Afirma estar lista para el desfile del 15 de septiembre en honor a la independencia patria.
Joselyn Fabriezo de 17 años de edad, también forma parte del grupo de carismáticas palillonas del Intae. Fabriezo cursa su último año en Salud. "Estoy muy emocionada por este desfile", manifestó.
A la lista de palillonas se une Ruth Alejandra Acosta Cantor, de 17 años de edad. Actualmente, cursa el décimo año de Salud en el Intae.
Otra palillona del Intae es la joven Sherlyn Alexandra Álvarez, tiene 18 años de edad, está en último año de Finanzas.
Otra de las palillonas de este centro educativo es Krishna Flores, de 17 años de edad. Actualmente, cursa el décimo años de Administración Hotelera.
Yadira Rodríguez, de 19 años de edad, también forma parte del grupo de bellas palillonas de este centro educativo. Actualmente, se encuentra cursando el doceavo año de Administración Hotelera.
La estudiante de onceavo año en Salud, Erika Reyes Medina, de 17 años de edad, también es parte del cuadro de palillonas del Intae.
La estudiante de Administración de Empresas del Intae, Valeria Durón, de 17 años también forma parte del talentoso grupo de palillonas para los desfiles patrios de este 2025.
Otra integrante de las palillonas es Nahomi Sofía Reyes, de 17 años de edad. Actualmente, cursa el onceavo año de Empresas.
Thifany Ávila Reyes, de 16 años, es otra de las integrantes del grupo de palillonas del Intae. Estudia Salud y Nutrición.
La joven Krisstelle Romero, de tan solo 15 años de edad, de noveno grado, también forma parte del grupo de palillonas de este centro educativo en Tegucigalpa, de cara a los desfiles del 15 de septiembre.
La estudiante de onceavo año de Administración de Empresas, Ana Flores, de 17 años de edad, es otra integrante del grupo de palillonas del Intae.
Celeste Montoya, de 17 años, quien cursa su último año de Contaduría y Finanzas, también representará al Intae en los desfiles patrios de este 2025.
La estudiante de noveno grado, Danna Monserrat Álvarez, de tan solo 15 años, también forma parte del cuadro de bellas palillonas del instituto.
Al grupo de palillonas del Intae también se unió la joven Angélica Daniela Girón, de 16 años de edad.
Anelly Poleth Calderón, de 16 años, de edad, también forma parte del grupo de palillonas que siguen preparándose de cara a los desfiles patrios de este año.
Natali Alejandra Berríos de 15 años, está en décimo año de Salud, y también es parte del cuadro de palillonas del Intae para este 2025.
Ethel Michelle Posadas, de 17 años de edad, forma parta del cuadro de palillonas en último de carrera en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas en la capital.
Dayana Sofía García Argueta de 16 años, es otra de las carismáticas integrantes del cuadro de palillonas para este 2025. Actualmente, está en último año de bachillerato.
Jochabed Daniela Silva, de 17 años, es otra de las bellas estudiantes del Intae que integran el cuadro de palillonas para los desfiles de independencia patria que se realizarán el próximo 15 de septiembre.
Ashley Massiel Hernández es la integrante número 27 de este grupo de jóvenes palillonas que representarán al Intae en las fiestas patrias 2025.
Elizabeth Pastrana es la integrante número 28 del grupo de palillonas del Intae que deslumbrará en los desfiles patrios de la capital.