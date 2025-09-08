Banda semi-marcial del Abelardo Fortín afina sus ritmos para los desfiles patrios

La banda semi-marcial del Instituto Abelardo Fortín se encuentra en la etapa final de ensayos previos a su participación en los desfiles patrios.
Con prácticas iniciadas en marzo, los integrantes han trabajado cada sábado con el objetivo de pulir un repertorio de más de 36 canciones que sonarán en la celebración de la independencia.
El profesor José Javier Turcios, encargado de la agrupación, explicó que la banda está conformada por 67 estudiantes con edades entre los 13 y 18 años, que van desde séptimo grado hasta último año de bachillerato.
Uno de los requisitos para ser parte del conjunto es mantener excelencia académica o al menos aprobar todas las asignaturas, además de superar una prueba de ritmo y oído musical.
Turcios precisó que la diferencia entre una banda de guerra y una marcial radica en el uso de instrumentos de viento, como saxofones, trompetas, barítonos y clarinetes.
En este caso, la del Abelardo Fortín es semi-marcial porque aún no cuenta con todos los instrumentos de viento requeridos, aunque dispone de clarinetes, trompetas, flauta transversa y percusiones.
"Lo más importante es la disciplina. Una banda sin disciplina pierde su esencia. Aquí buscamos que los alumnos no solo toquen, sino que también tengan amor por el colegio y verdadero interés en la música", expresó el docente.
La agrupación busca destacar con su dinamismo y compromiso durante su participación en el desfile, donde se presentará como número 52 en el orden oficial.
Además, el profesor detalló una variedad de canciones en su repertorio, destacando los ritmos tradicionales para celebrar los 204 años de independencia patria.
El llamado del profesor es a que los padres y la ciudadanía acompañen no solo a este instituto, sino también a todos los colegios que celebran con fervor patrio la independencia nacional.