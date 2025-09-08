  1. Inicio
Banda semi-marcial del Abelardo Fortín afina sus ritmos para los desfiles patrios

Con seis meses de preparación y 67 integrantes, la agrupación estudiantil apuesta por disciplina, excelencia académica y amor a la música en su presentación del 15 de septiembre

  • 08 de septiembre de 2025 a las 16:18
La banda semi-marcial del Instituto Abelardo Fortín se encuentra en la etapa final de ensayos previos a su participación en los desfiles patrios.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Con prácticas iniciadas en marzo, los integrantes han trabajado cada sábado con el objetivo de pulir un repertorio de más de 36 canciones que sonarán en la celebración de la independencia.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
El profesor José Javier Turcios, encargado de la agrupación, explicó que la banda está conformada por 67 estudiantes con edades entre los 13 y 18 años, que van desde séptimo grado hasta último año de bachillerato.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Uno de los requisitos para ser parte del conjunto es mantener excelencia académica o al menos aprobar todas las asignaturas, además de superar una prueba de ritmo y oído musical.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Turcios precisó que la diferencia entre una banda de guerra y una marcial radica en el uso de instrumentos de viento, como saxofones, trompetas, barítonos y clarinetes.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
En este caso, la del Abelardo Fortín es semi-marcial porque aún no cuenta con todos los instrumentos de viento requeridos, aunque dispone de clarinetes, trompetas, flauta transversa y percusiones.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
"Lo más importante es la disciplina. Una banda sin disciplina pierde su esencia. Aquí buscamos que los alumnos no solo toquen, sino que también tengan amor por el colegio y verdadero interés en la música", expresó el docente.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
La agrupación busca destacar con su dinamismo y compromiso durante su participación en el desfile, donde se presentará como número 52 en el orden oficial.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Además, el profesor detalló una variedad de canciones en su repertorio, destacando los ritmos tradicionales para celebrar los 204 años de independencia patria.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
El llamado del profesor es a que los padres y la ciudadanía acompañen no solo a este instituto, sino también a todos los colegios que celebran con fervor patrio la independencia nacional.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
