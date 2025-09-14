¡Un show único! Así será el espectáculo que ofrecerá la banda del República Federal de Alemania

Los chicos del Centro Educativo Básico República Federal de Alemania se alistan para sorprender al público en las fiestas patrias, demostrando que el talento no tiene edad ni límites.
Con un talento digno de admirar, los estudiantes del Centro Educativo Básico República Federal de Alemania se preparan para engalanar las calles en las fiestas patrias, llevando consigo un espectáculo musical y artístico que promete dejar huella.
Desde cumbia y merengue hasta el contagioso ritmo de la punta, los ensayos están cargados de alegría y compromiso.
EL HERALDO presenció uno de los ensayos y, en cada interpretación, quedó claro que estos jóvenes tienen la capacidad de conquistar a cualquiera.
Para sorprender aún más, no se han conformado únicamente con la música. Una pareja de estudiantes mostrará cómo se baila el ritmo punta, llenando de sabor y raíces culturales el espectáculo.
Otros integrantes se atrevieron a ir más allá: algunos se subirán a la espalda de sus compañeros y, desde esa altura, harán sonar la lira.
Pero la creatividad no se detiene ahí. Un joven asumirá el reto de tocar la batería de tres tambores completamente de cabeza, un número que promete arrancar aplausos y asombro del público.
El maestro a cargo reveló además un detalle especial: uno de los integrantes demostrará que el talento no necesita de la vista, pues ejecutará un instrumento con los ojos vendados.
Román Aguiriano, coordinador de la banda, relató que los ensayos comenzaron en mayo, pero desde junio se intensificaron al punto de volverse jornadas dobles. La exigencia es alta, pero también lo es la pasión de cada estudiante.
“Es una actividad que socialmente los integra, los llena de emoción y vitalidad”, destacó Aguiriano, convencido de que esta experiencia les deja aprendizajes que van más allá de la música.
El docente subrayó que este esfuerzo evita que los jóvenes dediquen su tiempo libre a actividades poco provechosas y, en cambio, los impulsa a descubrir y fortalecer sus talentos artísticos.
En total, son 20 canciones las que conforman el repertorio. Con disciplina, arte y entusiasmo, los chicos de la República Federal de Alemania se perfilan como protagonistas de estas fiestas patrias.