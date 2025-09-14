  1. Inicio
¡Un show único! Así será el espectáculo que ofrecerá la banda del República Federal de Alemania

El ritmo y la creatividad se fusionan en la banda del Centro Educativo República Federal de Alemania, cuyos integrantes ensayan con pasión desde mayo para ofrecer un espectáculo

  • 14 de septiembre de 2025 a las 16:00
1 de 12

Los chicos del Centro Educativo Básico República Federal de Alemania se alistan para sorprender al público en las fiestas patrias, demostrando que el talento no tiene edad ni límites.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
2 de 12

Con un talento digno de admirar, los estudiantes del Centro Educativo Básico República Federal de Alemania se preparan para engalanar las calles en las fiestas patrias, llevando consigo un espectáculo musical y artístico que promete dejar huella.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
3 de 12

Desde cumbia y merengue hasta el contagioso ritmo de la punta, los ensayos están cargados de alegría y compromiso.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
4 de 12

EL HERALDO presenció uno de los ensayos y, en cada interpretación, quedó claro que estos jóvenes tienen la capacidad de conquistar a cualquiera.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
5 de 12

Para sorprender aún más, no se han conformado únicamente con la música. Una pareja de estudiantes mostrará cómo se baila el ritmo punta, llenando de sabor y raíces culturales el espectáculo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
6 de 12

Otros integrantes se atrevieron a ir más allá: algunos se subirán a la espalda de sus compañeros y, desde esa altura, harán sonar la lira.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
7 de 12

Pero la creatividad no se detiene ahí. Un joven asumirá el reto de tocar la batería de tres tambores completamente de cabeza, un número que promete arrancar aplausos y asombro del público.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
8 de 12

El maestro a cargo reveló además un detalle especial: uno de los integrantes demostrará que el talento no necesita de la vista, pues ejecutará un instrumento con los ojos vendados.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
9 de 12

Román Aguiriano, coordinador de la banda, relató que los ensayos comenzaron en mayo, pero desde junio se intensificaron al punto de volverse jornadas dobles. La exigencia es alta, pero también lo es la pasión de cada estudiante.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
10 de 12

“Es una actividad que socialmente los integra, los llena de emoción y vitalidad”, destacó Aguiriano, convencido de que esta experiencia les deja aprendizajes que van más allá de la música.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
11 de 12

El docente subrayó que este esfuerzo evita que los jóvenes dediquen su tiempo libre a actividades poco provechosas y, en cambio, los impulsa a descubrir y fortalecer sus talentos artísticos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
12 de 12

En total, son 20 canciones las que conforman el repertorio. Con disciplina, arte y entusiasmo, los chicos de la República Federal de Alemania se perfilan como protagonistas de estas fiestas patrias.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
