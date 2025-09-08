Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025

Sus más de 40 integrantes han dedicado meses de ensayos, logrando una coordinación impecable entre música, coreografía y entusiasmo juvenil, lo que posiciona a la banda del Instituto Jesús Aguilar Paz como una de las agrupaciones más esperadas.
La banda del Instituto Jesús Aguilar Paz (IJAP) se prepara con intensidad para deslumbrar en las calles durante los desfiles patrios.
Con tambores que retumban y trompetas que marcan el ritmo, los jóvenes transmiten pasión en cada ensayo.
La coordinación es uno de los sellos de esta agrupación, que combina música con coreografías llenas de energía.
Los integrantes dedican largas horas de práctica, afinando cada detalle para alcanzar la perfección en sus presentaciones.
El entusiasmo de los jóvenes se refleja en cada paso, demostrando el orgullo de representar a su institución.
El repertorio musical incluye piezas que prometen contagiar alegría a quienes disfruten del espectáculo.
“Fiesta”, la famosa canción de Banda Blanca, será una de las sorpresas que hará vibrar a los hondureños.
Con cerca de 40 integrantes, la banda se ha consolidado como una de las más fuertes en el ámbito estudiantil.
La disciplina impuesta por su coordinador ha forjado un grupo comprometido y lleno de talento.
Los jóvenes no solo tocan, también bailan y ejecutan complejas coreografías que sorprenden al público.
Orgullo, talento y juventud: tres palabras que describen a la banda del Aguilar Paz en su máxima expresión.