Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025

Con disciplina, pasión y un repertorio que promete poner a bailar a todo un país, la banda del Instituto Jesús Aguilar Paz ya está lista para brillar en los desfiles patrios

  • 08 de septiembre de 2025 a las 16:05
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
1 de 12

Sus más de 40 integrantes han dedicado meses de ensayos, logrando una coordinación impecable entre música, coreografía y entusiasmo juvenil, lo que posiciona a la banda del Instituto Jesús Aguilar Paz como una de las agrupaciones más esperadas.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
2 de 12

La banda del Instituto Jesús Aguilar Paz (IJAP) se prepara con intensidad para deslumbrar en las calles durante los desfiles patrios.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
3 de 12

Con tambores que retumban y trompetas que marcan el ritmo, los jóvenes transmiten pasión en cada ensayo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
4 de 12

La coordinación es uno de los sellos de esta agrupación, que combina música con coreografías llenas de energía.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
5 de 12

Los integrantes dedican largas horas de práctica, afinando cada detalle para alcanzar la perfección en sus presentaciones.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
6 de 12

El entusiasmo de los jóvenes se refleja en cada paso, demostrando el orgullo de representar a su institución.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
7 de 12

El repertorio musical incluye piezas que prometen contagiar alegría a quienes disfruten del espectáculo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
8 de 12

“Fiesta”, la famosa canción de Banda Blanca, será una de las sorpresas que hará vibrar a los hondureños.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
9 de 12

Con cerca de 40 integrantes, la banda se ha consolidado como una de las más fuertes en el ámbito estudiantil.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
10 de 12

La disciplina impuesta por su coordinador ha forjado un grupo comprometido y lleno de talento.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
11 de 12

Los jóvenes no solo tocan, también bailan y ejecutan complejas coreografías que sorprenden al público.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Disciplina y talento: la banda del Jesús Aguilar Paz, una de las mejores en desfiles 2025
12 de 12

Orgullo, talento y juventud: tres palabras que describen a la banda del Aguilar Paz en su máxima expresión.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
