Ritmo y pasión: la banda del Instituto Adriana de Valerio lista para deslumbrar

Son 20 jóvenes, entre pequeños y grandes, que han entregado tardes completas de ensayo para que cada golpe de tambor y cada nota de lira suene con perfección.
La cumbia, la salsa y los ritmos latinos se mezclan con el eco de los bombos y platillos, creando un espectáculo que contagia alegría y hace vibrar a quienes los escuchan.
Con más de cuatro meses de preparación constante, la banda se ha convertido en un verdadero símbolo de disciplina y entusiasmo dentro del colegio.
El repertorio no se queda corto: 20 canciones cuidadosamente seleccionadas forman parte del show que promete deleitar a los presentes durante los desfiles.
Los ensayos han sido intensos, pero cada sacrificio se refleja en la coordinación impecable de los pasos y en la fuerza con la que hacen retumbar los instrumentos.
Entre gritos de ánimo, movimientos coreográficos y sonrisas, los jóvenes logran transmitir una energía que envuelve a todo el público.
La sección de percusión, con tambores y bombos, se roba el corazón de todos, mientras las liras dan un toque melódico que completa la armonía.
Los platillos, brillantes y poderosos, son el detalle que eleva aún más el ritmo y marcan la diferencia en cada interpretación.
Además de la música, la banda ha trabajado en coreografías especiales que combinan baile, coordinación y mucho carisma.
El Instituto Adriana de Valerio será el colegio número 77 en desfilar, pero su banda promete estar entre las primeras en quedarse grabadas en la memoria del público por su energía, dinamismo y alegría.