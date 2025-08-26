  1. Inicio
Ritmo y pasión: la banda del Instituto Adriana de Valerio lista para deslumbrar

Con dinamismo, energía y mucho orgullo patrio, la banda de guerra del Instituto Privado Adriana de Valerio ya tiene todo listo para brillar este 15 de septiembre en las calles de Tegucigalpa

  • 26 de agosto de 2025 a las 00:00
1 de 10

Son 20 jóvenes, entre pequeños y grandes, que han entregado tardes completas de ensayo para que cada golpe de tambor y cada nota de lira suene con perfección.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
2 de 10

La cumbia, la salsa y los ritmos latinos se mezclan con el eco de los bombos y platillos, creando un espectáculo que contagia alegría y hace vibrar a quienes los escuchan.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
3 de 10

Con más de cuatro meses de preparación constante, la banda se ha convertido en un verdadero símbolo de disciplina y entusiasmo dentro del colegio.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
4 de 10

El repertorio no se queda corto: 20 canciones cuidadosamente seleccionadas forman parte del show que promete deleitar a los presentes durante los desfiles.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
5 de 10

Los ensayos han sido intensos, pero cada sacrificio se refleja en la coordinación impecable de los pasos y en la fuerza con la que hacen retumbar los instrumentos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
6 de 10

Entre gritos de ánimo, movimientos coreográficos y sonrisas, los jóvenes logran transmitir una energía que envuelve a todo el público.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
7 de 10

La sección de percusión, con tambores y bombos, se roba el corazón de todos, mientras las liras dan un toque melódico que completa la armonía.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
8 de 10

Los platillos, brillantes y poderosos, son el detalle que eleva aún más el ritmo y marcan la diferencia en cada interpretación.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
9 de 10

Además de la música, la banda ha trabajado en coreografías especiales que combinan baile, coordinación y mucho carisma.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
10 de 10

El Instituto Adriana de Valerio será el colegio número 77 en desfilar, pero su banda promete estar entre las primeras en quedarse grabadas en la memoria del público por su energía, dinamismo y alegría.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
