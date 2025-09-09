Banda del Alfonso Guillén Zelaya lista para celebrar 204 años de independencia patria

A pocos días de las fiestas cívicas que celebran los 204 años de independencia de Honduras, la banda marcial del Instituto Alfonso Guillén Zelaya intensifica sus ensayos para ofrecer un espectáculo impecable.
El profesor encargado del grupo, Joel Canales, explicó que los entrenamientos comenzaron a inicios de año y que, desde febrero, se realizan audiciones y prácticas constantes.
Actualmente, la banda está integrada por 70 músicos, entre ellos niños de pre-kinder, primer y segundo grado.
El repertorio incluye más de 25 canciones que abarcan música hondureña y ritmos tropicales par celebrar con entusiasmo las fiestas patrias.
Según Canales, la selección de los estudiantes se basa en su actitud, disponibilidad y experiencia, asignándoles un instrumento o función dentro del cuadro artístico tras un período de prueba inicial.
El profesor destacó que la banda del Instituto Alfonso Guillén Zelaya se distingue por su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.
"Hemos participado en presentaciones en países como Italia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala", detalló.
La meta de sus estudiantes es mantener esa tradición de excelencia, ofreciendo un espectáculo que combine precisión musical y coordinación escénica durante los desfiles del 15 de septiembre.
Asimismo, Adriel Madrid, de 6 años e integrante de la banda, expresó a EL HERALDO su pasión por la música y su entusiasmo por participar en los desfiles patrios. Toca los platillos y ha aprendido los tiempos musicales mediante aplausos.
Después de meses de preparación, la banda marcial del Instituto Alfonso Guillén Zelaya están listos para brindar un show que combine música, coordinación y orgullo nacional en los desfiles del 15 de septiembre.