Banda del Alfonso Guillén Zelaya lista para celebrar 204 años de independencia patria

Banda marcial del Instituto Alfonso Guillén Zelaya afina su repertorio de más de 25 canciones para engalanar con su ritmo en los desfiles

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:31
Banda del Alfonso Guillén Zelaya lista para celebrar 204 años de independencia patria
1 de 10

A pocos días de las fiestas cívicas que celebran los 204 años de independencia de Honduras, la banda marcial del Instituto Alfonso Guillén Zelaya intensifica sus ensayos para ofrecer un espectáculo impecable.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
2 de 10

El profesor encargado del grupo, Joel Canales, explicó que los entrenamientos comenzaron a inicios de año y que, desde febrero, se realizan audiciones y prácticas constantes.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
3 de 10

Actualmente, la banda está integrada por 70 músicos, entre ellos niños de pre-kinder, primer y segundo grado.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
4 de 10

El repertorio incluye más de 25 canciones que abarcan música hondureña y ritmos tropicales par celebrar con entusiasmo las fiestas patrias.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
5 de 10

Según Canales, la selección de los estudiantes se basa en su actitud, disponibilidad y experiencia, asignándoles un instrumento o función dentro del cuadro artístico tras un período de prueba inicial.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
6 de 10

El profesor destacó que la banda del Instituto Alfonso Guillén Zelaya se distingue por su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
7 de 10

"Hemos participado en presentaciones en países como Italia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala", detalló.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
8 de 10

La meta de sus estudiantes es mantener esa tradición de excelencia, ofreciendo un espectáculo que combine precisión musical y coordinación escénica durante los desfiles del 15 de septiembre.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
9 de 10

Asimismo, Adriel Madrid, de 6 años e integrante de la banda, expresó a EL HERALDO su pasión por la música y su entusiasmo por participar en los desfiles patrios. Toca los platillos y ha aprendido los tiempos musicales mediante aplausos.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
10 de 10

Después de meses de preparación, la banda marcial del Instituto Alfonso Guillén Zelaya están listos para brindar un show que combine música, coordinación y orgullo nacional en los desfiles del 15 de septiembre.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
