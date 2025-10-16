  1. Inicio
Avanzan obras en la colonia Reynel Fúnez ante socavón por colapso de caja puente

Este jueves avanzaron los trabajos en las obras sobre la caja puente que colapsó en la colonia Reynel Fúnez de la capital el pasado lunes 13 de octubre

  • 16 de octubre de 2025 a las 16:18
 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Personal de la Unidad Municipal de Aguas y Saneamiento (UMAPS) se dirigieron hacia el sector de la Reynel Fúnez donde el pasado 13 de octubre sucumbió la caja puente.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron que la caja puente sucumbiera, la cual ya tenía varios años de haber sido construida en el sector conocido como El Manguito.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Esta caja puente constituye una vía importante no solo para la Reynel Fúnez, sino tambien para las colonias Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires, ubicadas en el sur de la capital.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Esta calle conecta a unas 3 mil familias residentes de las colonias mencionadas con la ciudad capital y la carretera CA-5.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Mientras los equipos de la UMAPS, la AMDC y de la SIT reparan este tramo, se habilitó una calle provisional por medio de Vía Foresta.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
De acuerdo al alcalde capitalino Jorge Aldana, las obras consistirán en la construcción de una calle alterna, una caja fuerte o estructura prefabricada.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
El socavón no solo deja incomunicados a los pobladores, pues también representa un enorme peligro para sus vidas al tener unos 12 metros de profundidad.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Otra consecuencia de la destrucción de la caja puente por las precipitaciones es que los residentes se han quedado sin agua potable, ya que acceden al vital líquido a través de carros cisternas. Estos no han podido ingresar a las colonias por el paso inhabilitado.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Los residentes van a pie cargado alimentos para sus familias y vecinos, mientras se continua con la reparación de la caja puente.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
También han tenido que recurrir a transportar agua en bolsas y botellones para cubrir necesidades como la alimentación.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Además de los equipos de trabajo en la obra, se sumaron elementos de las Fuerzas Armadas para la entrega de víveres y agua potable.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
Las precipitaciones han mostrado un reflejo de la vulnerabilidad en la que se habita en Distrito Central. Diversos barrios y colonias han quedado inundadas, derrumbes y en otras se reportan más socavones.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) anunció que Distrito Central pasa a estar de alerta roja a alerta amarilla por 24 horas, por lo que se insta a los ciudadanos a tomar precauciones para salvaguardar sus vidas.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
