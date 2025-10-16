Avanzan obras en la colonia Reynel Fúnez ante socavón por colapso de caja puente

뮰ⓟǂ
Personal de la Unidad Municipal de Aguas y Saneamiento (UMAPS) se dirigieron hacia el sector de la Reynel Fúnez donde el pasado 13 de octubre sucumbió la caja puente.
Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron que la caja puente sucumbiera, la cual ya tenía varios años de haber sido construida en el sector conocido como El Manguito.
Esta caja puente constituye una vía importante no solo para la Reynel Fúnez, sino tambien para las colonias Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires, ubicadas en el sur de la capital.
Esta calle conecta a unas 3 mil familias residentes de las colonias mencionadas con la ciudad capital y la carretera CA-5.
Mientras los equipos de la UMAPS, la AMDC y de la SIT reparan este tramo, se habilitó una calle provisional por medio de Vía Foresta.
De acuerdo al alcalde capitalino Jorge Aldana, las obras consistirán en la construcción de una calle alterna, una caja fuerte o estructura prefabricada.
El socavón no solo deja incomunicados a los pobladores, pues también representa un enorme peligro para sus vidas al tener unos 12 metros de profundidad.
Otra consecuencia de la destrucción de la caja puente por las precipitaciones es que los residentes se han quedado sin agua potable, ya que acceden al vital líquido a través de carros cisternas. Estos no han podido ingresar a las colonias por el paso inhabilitado.
Los residentes van a pie cargado alimentos para sus familias y vecinos, mientras se continua con la reparación de la caja puente.
También han tenido que recurrir a transportar agua en bolsas y botellones para cubrir necesidades como la alimentación.
Además de los equipos de trabajo en la obra, se sumaron elementos de las Fuerzas Armadas para la entrega de víveres y agua potable.
Las precipitaciones han mostrado un reflejo de la vulnerabilidad en la que se habita en Distrito Central. Diversos barrios y colonias han quedado inundadas, derrumbes y en otras se reportan más socavones.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) anunció que Distrito Central pasa a estar de alerta roja a alerta amarilla por 24 horas, por lo que se insta a los ciudadanos a tomar precauciones para salvaguardar sus vidas.