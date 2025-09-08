De alto nivel será el espectáculo musical de la banda de guerra del Intae en los desfiles

La banda de guerra del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) promete brindar un show musical único y sin precedentes durante los desfiles del 15 de septiembre, en conmemoración de los 204 años de independencia patria. Las mejores fotografías a continuación.
El maestro y director de la banda, José Munguía, detalló a EL HERALDO que los jóvenes se han estado preparando intensamente desde el pasado mes de febrero.
La banda de guerra del instituto en mención está dividida en cinco secciones, entre ellas: güiros, liras, tarolas, redoblantes y bombos.
De acuerdo con el director de la banda de guerra, los estudiantes están preparados para deleitar al público con un amplio repertorio musical que incluye desde canciones tradicionales hasta contemporáneas.
"Llevamos las hondureñas: Corrido Honduras, Pitero, Conozco Honduras, mi novia Ceiba y entre otras contemporáneas como Nunca es Suficiente. Llevamos La Brujita, llevamos música de los Silver Stars, Banda Blanca, variedad", amplió José Munguía.
Los encargados de dirigir a los estudiantes del Intae para los desfiles patrios aseguran que la mayor expectativa de la institución es honrar la independencia de Honduras, así como también agradar a la audiencia durante el evento.
La meta es que la presentación musical del Intae "sea memorable" y que los asistentes disfruten del show, remarcó Munguía.
Por su parte, los estudiantes que integran el nutrido grupo musical en representación del Intae, han demostrado su compromiso con el objetivo de brindar un espectáculo musical de alto impacto, pero sin dejar de lado sus responsabilidades académicas.
Aunque las jornadas de entrenamiento para perfeccionar técnicas musicales son arduas, los estudiantes se muestran felices y ansiosos por poder celebrar la independencia patria este 2025 al ritmo de la música.
Denis, estudiante del Intae, describió los ensayos como “divertidos y enriquecedores”, destacando que aprender música y coordinarse en grupo le resulta muy positivo.
Cabe destacar que el Intae está participando en el desafío de las mejores bandas de los 204 años de independencia patria en EL HERALDO. El video de la banda de guerra con mayor número de likes en la plataforma de TikTok, ganará premios.
Si crees que el Intae tiene la mejor banda de guerra, solo debes seguirnos en TikTok, darle like al video de esta banda y compartirlo.