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Ydania Cálix fue amenazada por la expareja de su esposo antes de ser encontrada muerta

Detalles sobre el caso de la joven Ydania Cálix salen a la luz, luego de que su cuerpo fuese encontrado sin vida en su vivienda en La Unión, Lempira

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 14:24
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El cuerpo de Ydania Cálix fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda la noche del viernes -3 de abril-, en la comunidad de El Pinabetal, en el municipio de La Unión, Lempira. ¿Qué pasó con ella?

 Foto: Redes sociales
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Ydania Cálix Barrientos, una joven de 22 años, fue hallada sin signos vitales en su casa. Según reportes preliminares, murió por asfixia mecánica.

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Según el testimonio de su madre, Idalia Martínez, todo ocurrió alrededor de la medianoche de ese viernes, en presencia de una de las hijas de la joven, de apenas 11 meses de nacida.

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Presuntamente, Ydania atravesaba un estado emocional delicado debido a constantes amenazas que, según denuncian, provenían de la expareja de su actual compañero sentimental.

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Su madre relató que los mensajes intimidantes eran persistentes y generaron en la joven un alto nivel de estrés y ansiedad en los días previos al hecho.

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“Ella tomó esa decisión por el mismo problema que esa mujer ya le había causado, muchas amenazas y mensajes que la tenían muy estresada”, expresó Martínez.

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Aseguró que las amenazas eran directas, pues “le decía que de esa casa iba a salir viva o muerta, que no la iba a dejar vivir en paz”, relató la madre.

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Según la versión familiar, el conflicto se habría originado por una vivienda construida recientemente por la pareja de Ydania, y desde entonces vivía bajo constantes amenazas

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Ydania deja dos hijos menores, quienes ahora quedan bajo el cuidado de su familia y de su padre.

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Se desconoce si se ha iniciado una línea de investigación en contra de la expareja de su esposo.

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