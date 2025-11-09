Ya se iba a graduar: Fernanda Santos fue asesinada a disparos en su propia casa en Olancho

Fernanda Nicolle Santos, de 17 años, fue identificada como la víctima que perdió la vida en el departamento de Olancho tras recibir varios disparos.
Fernanda era una joven estudiante de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades del Instituto San Francisco.
A pocos días de celebrarse su graduación, la jovencita fue asesinada en su vivienda. De manera preliminar se conoció que recibió dos disparos.
Individuos armados la asesinaron este domingo en su casa, ubicada en el sector de El Quebrachal, municipio de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.
Fernanda era una joven muy linda y fotogénica; a su corta edad estaba a punto de iniciar su vida universitaria.
De acuerdo con información preliminar, un sujeto ingresó a la vivienda de la joven y le disparó en dos ocasiones.
Poco después, la menor fue trasladada al Hospital San Francisco, en Juticalpa, donde se confirmó su muerte.
Vecinos alertaron a las autoridades, pero al llegar al lugar la joven ya había sido llevada al centro asistencial.
Varias personas lamentaron el hecho en redes sociales, describiéndola como una muchacha responsable, alegre y con sueños de continuar sus estudios universitarios.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para acordonar el área y comenzar las diligencias correspondientes.