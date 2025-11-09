  1. Inicio
Ya se iba a graduar: Fernanda Santos fue asesinada a disparos en su propia casa en Olancho

A punto de recibir su título de secundaria, una menor de 17 años fue asesinada de dos disparos en su propia casa en Olancho. ¿Qué se sabe del caso?

  • 09 de noviembre de 2025 a las 13:05
Fernanda Nicolle Santos, de 17 años, fue identificada como la víctima que perdió la vida en el departamento de Olancho tras recibir varios disparos.

 Foto: Redes sociales
Fernanda era una joven estudiante de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades del Instituto San Francisco.

 Foto: Redes sociales
A pocos días de celebrarse su graduación, la jovencita fue asesinada en su vivienda. De manera preliminar se conoció que recibió dos disparos.

 Foto: Redes sociales
Individuos armados la asesinaron este domingo en su casa, ubicada en el sector de El Quebrachal, municipio de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.

 Foto: Redes sociales
Fernanda era una joven muy linda y fotogénica; a su corta edad estaba a punto de iniciar su vida universitaria.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con información preliminar, un sujeto ingresó a la vivienda de la joven y le disparó en dos ocasiones.

 Foto: Redes sociales
Poco después, la menor fue trasladada al Hospital San Francisco, en Juticalpa, donde se confirmó su muerte.

 Foto: Redes sociales
Vecinos alertaron a las autoridades, pero al llegar al lugar la joven ya había sido llevada al centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
Varias personas lamentaron el hecho en redes sociales, describiéndola como una muchacha responsable, alegre y con sueños de continuar sus estudios universitarios.

 Foto: Redes sociales
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para acordonar el área y comenzar las diligencias correspondientes.

 Foto: Redes sociales
