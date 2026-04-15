Walter Triminio gritó a su madre por ayuda antes que sicarios lo mataran en la capital

Cuando regresaba a su vivienda en horas de la noche, Walter Triminio fue atacado a disparos por sujetos desconocidos, quienes presuntamente lo esperaron afuera para cometer el hecho. El joven gritó pidiendo ayuda a su madre antes de ser atacado:
El hecho se registró en altas horas de la noche del martes, cuando Walter Triminio regresaba a su vivienda ubicada en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa.
Sin percatarse en ese momento de quienes lo esperaban afuera, Walter Alexander Triminio Vásquez, de 20 años de edad, iba a ingresar a su vivienda cuando después notó la presencia de unos individuos armados.
Rápidamente el joven, desesperado, comenzó a gritarle desde afuera de la casa a su madre, pero no recibió respuesta.
"Madre, ábrame la puerta", fueron los gritos de Triminio; sin embargo, los atacantes comenzaron a disparar sin piedad.
De manera preliminar se conoció que en la escena se encontraron al menos 20 casquillos de bala producto del ataque en su contra.
El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo frente al portón de su casa y a una corta distancia de una motocicleta.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, por lo que autoridades de la Policía Nacional se encuentran en la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes
El cadáver del joven ya fue ingresado a la morgue capitalina en horas tempranas de este miércoles, donde se le realizará la autopsia y posteriormente se hará entrega de los restos mortales a sus familiares.
“Qué dolor y qué impotencia, pobre madrecita", "Que Dios le ayude a soportar tan grande dolor. No puedo juzgar a nadie, porque suficiente tiene esta pobre madre con el dolor. Solo Dios sabe sus pecados; que sea Él quien lo tenga donde lo quiera tener", son algunos de los comentarios