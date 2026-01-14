Walter Ortiz fue torturado y lanzado de un vehículo antes de ser asesinado en La Ceiba

Walter Ortiz fue asesinado la noche del martes -13 de enero- en un sector de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. ¿Qué se sabe del caso? Aquí le damos los detalles:
El joven Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años de edad, residente en la colonia Las Acacias, fue asesinado en la colonia Sarmiento.
Testigos relataron que Ortiz Rodríguez fue lanzado desde un vehículo tipo turismo color blanco por sujetos desconocidos en un callejón solitario de la zona antes mencionada.
Tras ser arrojado a la vía pública, recibió múltiples disparos antes de que los responsables se dieran a la fuga. Su cuerpo quedó tendido en el suelo.
El cuerpo de Ortiz fue encontrado amarrado de pies y manos, con una soga alrededor del cuello, y envuelto en una sábana, según informaron las autoridades que atendieron la escena
La víctima presentaba al menos 20 impactos de arma de fuego, de calibre aún no determinado, en diferentes partes del cuerpo.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen, aunque se maneja una primera hipótesis del caso.
Autoridades señalaron que “la hipótesis menos descartable que se maneja es por posibles enemistades”.
Tras el crimen de Ortiz, un segundo hecho violento fue reportado en el barrio Bella Vista, donde otra persona fue asesinada en circunstancias similares, lo que encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad.
Se trata de Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad, residente en la colonia Canelas, quien fue encontrado boca abajo en el bordo del barrio Bella Vista. Autoridades indican que ambos casos podrían estar relacionados debido a las similitudes en la forma en que fueron cometidos.