Vomitaron sangre: qué se sabe sobre las siete muertes por “alcohol adulterado” en Atlántida

Fosa tras fosa. En la aldea Toloa Adentro, en Mezapa, Atlántida, familias viven preocupadas tras la misteriosa muerte de unos siete agricultores, quienes presentaron síntomas de intoxicación.
Aunque la causa de muerte no ha sido confirmada por las autoridades, lo que coincide entre las víctimas es el consumo de un aguardiente de la marca "Caballito".
La tragedia se registró entre la tarde del jueves 13 de noviembre y la madrugada de este viernes. Familiares relataron que los hombres comenzaron a sufrir vómitos con sangre, fuertes dolores de cabeza y malestar intenso en los huesos.
Los fallecidos fueron identificados como Gilberto Fuentes López, de 66 años; Miguel Ángel Borjas Duarte, de 37; Israel Alberto Vásquez, de 48; José Omar Lara Ruiz, de 30; Lázaro Alfredo García; Lito Rodezno y Jorge Mejía.
¿Cómo fue su deceso? Tres de ellos fallecieron en la aldea Toloa Adentro, otros tres en camino a centros asistenciales y uno más en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Según familiares y vecinos, las siete víctimas consumieron aguardiente.
En una cantina clandestina ubicada en el barrio La Playita, supuestamente consumieron el alcohol. ¿Qué dice la dueña del negocio?
El equipo de Grupo OPSA se trasladó hasta la cantina y la propietaria negó las acusaciones. Afirmó que vendía bebidas alcohólicas y que, aunque su madre sí lo hacía en el pasado, ese negocio desapareció tras su fallecimiento.
En la foto figura José Omar Lara ruiz, una de las víctimas. La Policía Nacional anunció el despliegue de equipos de la DPI para rastrear el origen del producto, verificar si cuenta con permisos legales y localizar los puntos de venta.
El Ministerio Público (MP) dará inicio a los trabajos de investigación tras las muertes registradas este viernes 14 de noviembre por presunta intoxicación alcohólica en diferentes sectores.
“No tenemos un dato exacto de cuántos son los fallecimientos; solo nos han reportado cuatro por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”, informó Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público.