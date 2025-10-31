  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara

Don Víctor Medina, un comerciante conocido en Santa Bárbara, fue asesinado en la vivienda que le alquilaba a su empleado tras pedirle que bajara el volumen a la música

  • 31 de octubre de 2025 a las 08:30
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
1 de 10

Un hecho violento se registró la madrugada de este viernes en una comunidad del municipio de Atima, Santa Bárbara, donde Víctor Medina fue asesinado a balazos tras una acalorada discusión con su empleado. ¿Qué pasó en el lugar? Aquí le damos los detalles:

Foto: Redes sociales
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
2 de 10

A eso de la 1 de la madrugada de este viernes, agentes policiales llegaron a una vivienda en Atima, donde encontraron los cuerpos sin vida de don Víctor Medina y su guardia, quien trabajaba con él en la empresa.

 Foto: Redes sociales
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
3 de 10

Víctor Medina, quien era originario de Yoro, era un reconocido comerciante que se dedicaba a la venta de electrodomésticos en varios municipios del departamento.

Foto: Redes sociales
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
4 de 10

Medina habría llegado hasta la vivienda que él mismo le rentaba a su empleado, para reclamarle por estar ingiriendo bebidas alcohólicas y mantener la música a alto volumen en horas de la madrugada, según versiones brindadas por el jefe departamental de la Policía, comisionado Mejía Torres.

 Foto: Redes sociales
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
5 de 10

Ambos mantuvieron una discusión debido al estado de ebriedad en el que se encontraba el agresor, lo que rápidamente convirtió el momento en una escena del crimen.

 Foto: Redes sociales
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
6 de 10

Durante el altercado, el presunto agresor, de quien no reveló la identidad, le arrebató el arma de fuego que portaba Medina para su seguridad, y le disparó.

 Foto: Redes sociales
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
7 de 10

Tras escuchar la detonación, el conductor del comerciante y trabajador de la misma empresa, identificado como José Andrés Laínez Ortiz, intentó interceder, pero también fue herido de varios impactos de bala.

 Foto: Imagen de referencia
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
8 de 10

Tras quedarse sin municiones, el agresor tomó un machete y continuó el ataque, causando heridas adicionales a Laínez Ortiz, incluso cercenándole parte del brazo.

 Foto: Imagen de referencia
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
9 de 10

Se informó que una tercera persona resultó herida al intentar mediar en la pelea y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de la zona. El agresor se mantiene prófugo tras el doble crimen.

 Foto: Imagen de referencia
Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara
10 de 10

Las autoridades se mantienen en la búsqueda de este hombre, quien provocó la muerte de dos personas y dejó a otra gravemente herida.

 Foto: Imagen de referencia
Cargar más fotos