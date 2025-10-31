Le pidió a su empleado que le bajara a la música y lo mató: Víctor Medina en Santa Bárbara

Un hecho violento se registró la madrugada de este viernes en una comunidad del municipio de Atima, Santa Bárbara, donde Víctor Medina fue asesinado a balazos tras una acalorada discusión con su empleado. ¿Qué pasó en el lugar? Aquí le damos los detalles:
A eso de la 1 de la madrugada de este viernes, agentes policiales llegaron a una vivienda en Atima, donde encontraron los cuerpos sin vida de don Víctor Medina y su guardia, quien trabajaba con él en la empresa.
Víctor Medina, quien era originario de Yoro, era un reconocido comerciante que se dedicaba a la venta de electrodomésticos en varios municipios del departamento.
Medina habría llegado hasta la vivienda que él mismo le rentaba a su empleado, para reclamarle por estar ingiriendo bebidas alcohólicas y mantener la música a alto volumen en horas de la madrugada, según versiones brindadas por el jefe departamental de la Policía, comisionado Mejía Torres.
Ambos mantuvieron una discusión debido al estado de ebriedad en el que se encontraba el agresor, lo que rápidamente convirtió el momento en una escena del crimen.
Durante el altercado, el presunto agresor, de quien no reveló la identidad, le arrebató el arma de fuego que portaba Medina para su seguridad, y le disparó.
Tras escuchar la detonación, el conductor del comerciante y trabajador de la misma empresa, identificado como José Andrés Laínez Ortiz, intentó interceder, pero también fue herido de varios impactos de bala.
Tras quedarse sin municiones, el agresor tomó un machete y continuó el ataque, causando heridas adicionales a Laínez Ortiz, incluso cercenándole parte del brazo.
Se informó que una tercera persona resultó herida al intentar mediar en la pelea y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de la zona. El agresor se mantiene prófugo tras el doble crimen.
Las autoridades se mantienen en la búsqueda de este hombre, quien provocó la muerte de dos personas y dejó a otra gravemente herida.