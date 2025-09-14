  1. Inicio
Venían de un retiro espiritual: Ángel y Daniel, víctimas del accidente en Santa Bárbara

Dos jóvenes que entregaban su vida a Dios son las víctimas del trágico accidente en Santa Bárbara. Ángel y Daniel, de 17 y 13 años, venían de un retiro espiritual cuando ocurrió la tragedia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 09:28
1 de 10

Ángel Guardado, quien aparece al lado izquierdo en las fotos, era el mejor alumno de su instituto. Él, junto a Daniel, regresaban de un retiro espiritual cuando sucedió el percance.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Un Honda Civic y un pickup colisionaron en una curva de la carretera Zacapa-Santa Bárbara, dejando dos menores fallecidos.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Ángel cursaba la carrera de Informática en su colegio; ambos regresaban de un retiro espiritual al momento del accidente mortal.

 Foto: Cortesía
4 de 10

La Policía Nacional restringió el paso mientras Medicina Forense realiza el levantamiento de los cuerpos de los dos menores.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Las autoridades informaron que aún se desconocen las causas exactas del choque entre el Honda Civic y el pickup.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Familiares y vecinos lamentan la muerte de Ángel y Daniel, quienes regresaban de un retiro espiritual.

 Foto: Cortesía
7 de 10

La colisión en una curva prolongada del sector terminó con la vida de dos menores, dejando dolor y tristeza en Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque y determinar responsabilidades.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Ambos jóvenes fueron recordados como muchachos entregados a Dios, que a su corta edad transitaban por el buen camino.

 Foto: Cortesía
10 de 10

El accidente ocurrió el pasado 13 de septiembre; ambos eran originarios del sector conocido como La Placa, pero no pudieron regresar a casa.

 Foto: Cortesía
