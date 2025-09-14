Venían de un retiro espiritual: Ángel y Daniel, víctimas del accidente en Santa Bárbara

Ángel Guardado, quien aparece al lado izquierdo en las fotos, era el mejor alumno de su instituto. Él, junto a Daniel, regresaban de un retiro espiritual cuando sucedió el percance.
Un Honda Civic y un pickup colisionaron en una curva de la carretera Zacapa-Santa Bárbara, dejando dos menores fallecidos.
Ángel cursaba la carrera de Informática en su colegio; ambos regresaban de un retiro espiritual al momento del accidente mortal.
La Policía Nacional restringió el paso mientras Medicina Forense realiza el levantamiento de los cuerpos de los dos menores.
Las autoridades informaron que aún se desconocen las causas exactas del choque entre el Honda Civic y el pickup.
Familiares y vecinos lamentan la muerte de Ángel y Daniel, quienes regresaban de un retiro espiritual.
La colisión en una curva prolongada del sector terminó con la vida de dos menores, dejando dolor y tristeza en Santa Bárbara.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque y determinar responsabilidades.
Ambos jóvenes fueron recordados como muchachos entregados a Dios, que a su corta edad transitaban por el buen camino.
El accidente ocurrió el pasado 13 de septiembre; ambos eran originarios del sector conocido como La Placa, pero no pudieron regresar a casa.