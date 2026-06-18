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"Por uniformes y un par de botas pasó lo que pasó": Madre Dulce Suárez, policía que murió en su cumpleaños

Dulce Izaguirre esperaba a su hija con pastel, una foto y un ramo de flores. La agente Dulce Suárez cumplía años ese miércoles, pero nunca llegó

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 12:29
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Dulce Izaguirre, madre de la policía Dulce Suárez, quien falleció en el fatal accidente que cobró la vida de varios agentes en El Rodeo, Comayagua, tenía todo listo para celebrarle su cumpleaños número 25, pero no pudo; recibió la peor noticia de su vida.

Foto: cortesía redes sociales
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"Yo estaba esperando que viniera del ITP de donde andaba. Me quedé lista con esa foto, yo se la llevaba, pastel, todo lo llevaba. Pero mi hija no llegó", relató entre lágrimas la madre de la joven policía.

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Según el doloroso testimonio de la sentida madre, el último contacto que tuvo con su hija fue por mensaje, minutos antes del impacto. El último mensaje me preguntó por la niña", recordó su madre. "Yo le dije que estaba durmiendo. Me mandó una carita triste y ella no volví a saber nada".

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Dulce Suárez, originaria de El Paraíso, deja una niña de tan solo cuatro añitos, lo que ha generado mayor consternación en la comunidad.

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El accidente ocurrió al filo de las 4:00 de la tarde, cuando una grúa conducida por Francisco Javier Fernández Castro, presuntamente perdió el control, impactando a un costado del autobús en que los policías regresaban del Instituto Técnico Policial (ITP) de traer indumentaria policial.

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Pero la madre de la agente fallecida no solo lamentó su muerte, sino que también las condiciones de precariedad en las que se encontraba. "A veces días enteros, hasta sin comer. Mi hija ni ropa tenía, no tenía fatiga. Y por dos fatigas y un par de botas, mi hija, pasó lo que pasó", reprochó la dolorida madre.

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En medio de su dolor, doña Dulce aprovechó el espacio para instar a la población a respetar a los policías, argumentando que siempre sufren maltratos pese a su labor. "Ahorita que yo tengo la oportunidad, yo le digo a la gente que a veces es bien cruel, cómo maltratan a los policías, cómo los insultan, hasta de perros. Y yo que tenía a mi hija, que era policía, yo sé cómo sufría mi hija (...) Por favor, no insulten a los policías. Son seres humanos también", expresó.

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Aunque el mensaje de la madre de la joven agente también fue dirigido a las autoridades. "Yo le digo a las autoridades, sean conscientes. Por favor, que los policías tengan derechos humanos, porque son seres humanos, no son perros cuando los matan", agregó.

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"Le pueden poner mil, dos mil años a este señor, pero nuestros hijos no van a regresar", concluyó diciendo doña Dulce Izaguirre.

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El féretro de la agente ya están siendo velados en la casa de su familia, ubicada en el barrio San José, en El Paraíso. Amigos, colegas y demás seres queridos se han ido sumando al acompañamiento para honrar su memoria.

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Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal de El Paraíso, según informaron sus familiares.

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Mientras los seres queridos de Dulce lloran su partida, las autoridades investigan las causas del fatal siniestro, que en total enlutó a siete familias. El conductor de la grúa fue requerido y enfrenta acusaciones por tres delitos: homicidio imprudente, conducción temeraria, lesiones imprudentes y daños imprudentes.

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