"Por uniformes y un par de botas pasó lo que pasó": Madre Dulce Suárez, policía que murió en su cumpleaños

En medio de su dolor, doña Dulce aprovechó el espacio para instar a la población a respetar a los policías, argumentando que siempre sufren maltratos pese a su labor. "Ahorita que yo tengo la oportunidad, yo le digo a la gente que a veces es bien cruel, cómo maltratan a los policías, cómo los insultan, hasta de perros. Y yo que tenía a mi hija, que era policía, yo sé cómo sufría mi hija (...) Por favor, no insulten a los policías. Son seres humanos también", expresó.