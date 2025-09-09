Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía

Con profundo dolor, familiares y vecinos dieron el último adiós a Sujeyly Rocío Euceda, la joven madre de 22 años que perdió la vida en el trágico accidente del bus “rapidito” de la ruta Cofradía–San Pedro Sula, ocurrido en la colonia Lempira de Chamelecón.
El sepelio se llevará a cabo este martes en su natal San Luis, Santa Bárbara.
Su cuerpo será trasladado tras permanecer por unas horas en su vivienda en Cofradía, donde decenas de personas se acercaron a solidarizarse con su familia.
Sujeyly deja en la orfandad a cinco hijos menores de 10 años, uno de ellos sobreviviente del siniestro y actualmente ingresado en el Hospital Mario Catarino Rivas
La madre de la víctima relató que el niño se encuentra estable, aunque con dolores de cabeza, por lo que será sometido a exámenes médicos para descartar complicaciones.
“Estamos devastados, no la pudimos ver porque el ataúd está sellado. Nos va a tocar recordarla como era”, expresó entre lágrimas la madre de la joven a medios locales.
El accidente se registró a las 11:50 a.m. cuando la unidad de transporte con al menos diez pasajeros cayó a una hondonada de unos 15 metros y posteriormente se incendió.
En el interior quedaron atrapados los cuerpos de Sujeyly Euceda y un hombre que aún no ha sido identificado.
Según las investigaciones preliminares de la Dirección de Vialidad y Transporte, la causa del siniestro habría sido el exceso de velocidad.
En el hecho también resultaron heridas seis personas más, quienes fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas en vehículos particulares y ambulancias del 911.
El paradero del conductor del bus rapidito, preliminarmente identificado como Diego Enamorado, de 18 años, continúa siendo un misterio.
Tras el accidente en la colonia Lempira, en Chamelecón, las autoridades y equipos de rescate no lograron ubicarlo en la escena.
Aunque en un inicio se especuló que podría estar entre las víctimas mortales, su cuerpo no fue encontrado dentro de la unidad, por lo que sigue desaparecido y bajo búsqueda de las autoridades.
Mientras tanto, en Cofradía y San Luis, familiares, amigos y vecinos se unen en cadenas de oración por los cinco hijos de Sujeyly, quienes ahora enfrentan la vida sin su madre.