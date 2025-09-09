  1. Inicio
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía

La comunidad de Cofradía despidió este lunes a Sujeyly Rocío Euceda, la joven madre de 22 años que murió carbonizada en el accidente del bus rapidito en la colonia Lempira, San Pedro Sula

  • 09 de septiembre de 2025 a las 06:55
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
1 de 14

Con profundo dolor, familiares y vecinos dieron el último adiós a Sujeyly Rocío Euceda, la joven madre de 22 años que perdió la vida en el trágico accidente del bus “rapidito” de la ruta Cofradía–San Pedro Sula, ocurrido en la colonia Lempira de Chamelecón.

 Foto: Cortesía
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
2 de 14

El sepelio se llevará a cabo este martes en su natal San Luis, Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
3 de 14

Su cuerpo será trasladado tras permanecer por unas horas en su vivienda en Cofradía, donde decenas de personas se acercaron a solidarizarse con su familia.

 Foto: Captura de video
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
4 de 14

Sujeyly deja en la orfandad a cinco hijos menores de 10 años, uno de ellos sobreviviente del siniestro y actualmente ingresado en el Hospital Mario Catarino Rivas

 Foto: Cortesía
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
5 de 14

La madre de la víctima relató que el niño se encuentra estable, aunque con dolores de cabeza, por lo que será sometido a exámenes médicos para descartar complicaciones.

 Foto: Cortesía
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
6 de 14

“Estamos devastados, no la pudimos ver porque el ataúd está sellado. Nos va a tocar recordarla como era”, expresó entre lágrimas la madre de la joven a medios locales.

 Foto: Redes sociales
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
7 de 14

El accidente se registró a las 11:50 a.m. cuando la unidad de transporte con al menos diez pasajeros cayó a una hondonada de unos 15 metros y posteriormente se incendió.

 Foto: Captura de video
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
8 de 14

En el interior quedaron atrapados los cuerpos de Sujeyly Euceda y un hombre que aún no ha sido identificado.

 Foto: Captura de video
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
9 de 14

Según las investigaciones preliminares de la Dirección de Vialidad y Transporte, la causa del siniestro habría sido el exceso de velocidad.

 Foto: Redes sociales
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
10 de 14

En el hecho también resultaron heridas seis personas más, quienes fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas en vehículos particulares y ambulancias del 911.

 Foto: Redes sociales
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
11 de 14

El paradero del conductor del bus rapidito, preliminarmente identificado como Diego Enamorado, de 18 años, continúa siendo un misterio.

 Foto: Captura de video
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
12 de 14

Tras el accidente en la colonia Lempira, en Chamelecón, las autoridades y equipos de rescate no lograron ubicarlo en la escena.

 Foto: Redes sociales
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
13 de 14

Aunque en un inicio se especuló que podría estar entre las víctimas mortales, su cuerpo no fue encontrado dentro de la unidad, por lo que sigue desaparecido y bajo búsqueda de las autoridades.

 Foto: EL HERALDO
Último adiós a Sujeyly Euceda, joven madre que murió en accidente en Cofradía
14 de 14

Mientras tanto, en Cofradía y San Luis, familiares, amigos y vecinos se unen en cadenas de oración por los cinco hijos de Sujeyly, quienes ahora enfrentan la vida sin su madre.

 Foto: Cortesía
