Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas

Una múltiple colisión registrada en la colonia San Francisco de Comayagüela habría sido provocada por el conductor de una camioneta.
El conductor fue identificado únicamente como Dago, conocido en la zona como “Miami”. ¿Cómo sucedieron los hechos?
Al ver el accidente, el hombre habría entrado en pánico y trató de huir sin imaginar que perdería la vida al caer por unas gradas.
El reporte preliminar de la Policía indica que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol cuando impactó contra varios vehículos.
En el accidente participaron varios automotores: la camioneta de Dago, un “rápidito” y una motocicleta. En el video se observa una camineta más.
En su intento por escapar, el conductor cayó por unas gradas ubicadas en la entrada principal de la colonia, donde ocurrió el percance.
El cuerpo de la víctima quedó semidoblado y con una profunda herida en la cabeza. A su alrededor había abundante sangre.En su intento por escapar, el conductor cayó por unas gradas ubicadas en la entrada principal de la colonia donde ocurrió el percance.
Se conoció que el hombre residía en la colonia San Buenaventura, cerca del lugar donde ocurrió el accidente, el pasado domingo 9 de noviembre.
El cuerpo fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia.
En el lugar del accidente, las personas que se conducían en la motocicleta resultaron heridas.