Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas

El conductor de una camioneta trató de huir luego de supuestamente provocar una múltiple colisión y murió de forma accidental en Comayagüela

  • 10 de noviembre de 2025 a las 14:21
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
1 de 10

Una múltiple colisión registrada en la colonia San Francisco de Comayagüela habría sido provocada por el conductor de una camioneta.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
2 de 10

El conductor fue identificado únicamente como Dago, conocido en la zona como “Miami”. ¿Cómo sucedieron los hechos?

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
3 de 10

Al ver el accidente, el hombre habría entrado en pánico y trató de huir sin imaginar que perdería la vida al caer por unas gradas.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
4 de 10

El reporte preliminar de la Policía indica que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol cuando impactó contra varios vehículos.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
5 de 10

En el accidente participaron varios automotores: la camioneta de Dago, un “rápidito” y una motocicleta. En el video se observa una camineta más.

Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
6 de 10

En su intento por escapar, el conductor cayó por unas gradas ubicadas en la entrada principal de la colonia, donde ocurrió el percance.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
7 de 10

El cuerpo de la víctima quedó semidoblado y con una profunda herida en la cabeza. A su alrededor había abundante sangre.En su intento por escapar, el conductor cayó por unas gradas ubicadas en la entrada principal de la colonia donde ocurrió el percance.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
8 de 10

Se conoció que el hombre residía en la colonia San Buenaventura, cerca del lugar donde ocurrió el accidente, el pasado domingo 9 de noviembre.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
9 de 10

El cuerpo fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia.

 Foto: Redes sociales
Tras “provocar” múltiple colisión, conductor intentó huir y murió al caer por unas gradas
10 de 10

En el lugar del accidente, las personas que se conducían en la motocicleta resultaron heridas.

Foto: Redes sociales
