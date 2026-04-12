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Trabajaba en una lavandería: Víctor Velázquez, hallado flotando en playas de La Ceiba

Víctor Velázquez, de entre 50 y 55 años, fue encontrado la mañana de este domingo en el sector Sea View; autoridades investigan las causas de su muerte

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 16:58
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El cuerpo de Víctor Velázquez fue hallado flotando en una playa de La Ceiba. Bomberos y autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el caso.

 Foto: Cortesía
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El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo 12 de abril en las playas del sector Sea View, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.

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La víctima fue identificada como Víctor Velázquez, un hombre de entre 50 y 55 años de edad, originario del barrio La Isla.

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De acuerdo con la información preliminar, Velázquez laboraba en una lavandería de la ciudad, donde era conocido por vecinos y compañeros.

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El hallazgo se produjo a pocos metros de la orilla, cuando personas que se encontraban en la zona observaron el cuerpo flotando en el mar.

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De inmediato, los testigos alertaron a las autoridades, lo que permitió una rápida movilización de los cuerpos de socorro.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron al lugar y realizaron la recuperación del cadáver, trasladándolo hasta la orilla.

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Posteriormente, agentes de la Policía Nacional y personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en la escena.

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Las autoridades iniciaron el proceso de levantamiento cadavérico, como parte del protocolo legal correspondiente.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de Velázquez. El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades buscan determinar las causas exactas de este hecho.

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