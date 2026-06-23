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Titánica labor de bomberos, FF AA y policías para rescatar a personas atrapadas en bodegas

Miembros del Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan una labor a contrarreloj para salvar a las personas atrapadas en bodegas del anillo periférico

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 10:36
Titánica labor de bomberos, FF AA y policías para rescatar a personas atrapadas en bodegas
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Pasadas las 7:00 de la mañana, un derrumbe de un cerro provocó un incendio y el colapso de unas bodegas ubicadas en el anillo periférico. Aquí las imágenes de la labor de los bomberos, militares y policías que llevan varias horas buscando a las personas atrapadas en el edificio.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
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Las labores comenzaron con el llamado del 911 tras un fuerte estruendo.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Minutos después, los vecinos de la zona vieron una enorme columna de humo que se podía ver de kilómetros de distancia.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Rápidamente llegaron los bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas y policías que iniciaron con los protocolos de rescate.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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El voraz incendio fue controlado rápidamente, pero el peligro del siniestro continuaba, pues dentro del lugar había mucho calor.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Desde varios puntos comenzaron a abrir pasos para poder llegar hasta donde estaban las personas atrapadas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Los socorristas tardaron varias horas en llegar hasta donde estaban las personas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Tras varias horas, y por una zona bastante complicada para salir, lograron rescatar a las primeras personas, quienes detallaron que fueron entre 20 y 40 las personas atrapadas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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En la zona todavía hay peligro, pues no saben si el cerro puede seguir cediendo.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Poco a pico las personas están saliendo sanas y salvas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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