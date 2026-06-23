Titánica labor de bomberos, FF AA y policías para rescatar a personas atrapadas en bodegas

Pasadas las 7:00 de la mañana, un derrumbe de un cerro provocó un incendio y el colapso de unas bodegas ubicadas en el anillo periférico. Aquí las imágenes de la labor de los bomberos, militares y policías que llevan varias horas buscando a las personas atrapadas en el edificio.
Las labores comenzaron con el llamado del 911 tras un fuerte estruendo.
Minutos después, los vecinos de la zona vieron una enorme columna de humo que se podía ver de kilómetros de distancia.
Rápidamente llegaron los bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas y policías que iniciaron con los protocolos de rescate.
El voraz incendio fue controlado rápidamente, pero el peligro del siniestro continuaba, pues dentro del lugar había mucho calor.
Desde varios puntos comenzaron a abrir pasos para poder llegar hasta donde estaban las personas atrapadas.
Los socorristas tardaron varias horas en llegar hasta donde estaban las personas.
Tras varias horas, y por una zona bastante complicada para salir, lograron rescatar a las primeras personas, quienes detallaron que fueron entre 20 y 40 las personas atrapadas.
En la zona todavía hay peligro, pues no saben si el cerro puede seguir cediendo.
Poco a pico las personas están saliendo sanas y salvas.