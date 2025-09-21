  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado

Dos sujetos intentaron dañar varias cámaras del 911 en barrio Sipile. La Policía Nacional detuvo a uno de ellos tras ser detectados en tiempo real por operadores

  • 21 de septiembre de 2025 a las 16:15
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
1 de 10

Dos sujetos fueron sorprendidos cuando intentaban dañar cámaras de videovigilancia del 911 en barrio Sipile.

 Foto: captura de pantalla
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
2 de 10

Operadores del 911 captaron en vivo a dos personas colocando una escalera para dañar cámaras.

 Foto: captura de pantalla
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
3 de 10

La Policía Nacional detuvo a uno de los sospechosos tras el intento de sabotaje en Tegucigalpa.

 Foto: EL HERALDO
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
4 de 10

Sujetos usaron un martillo para dañar equipos del 911, según el reporte de las autoridades.

 Foto: EL HERALDO
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
5 de 10

La detención se realizó en Sipile luego de que se alertara sobre el sabotaje.

 Foto: captura de pantalla
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
6 de 10

El sospechoso capturado fue identificado como Cristian Alexis Morales Banegas, de 27 años.

 Foto: Policía Nacional
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
7 de 10

Uno de los dos sujetos quedó detenido, mientras el otro logró huir del lugar.

 Foto: captura de pantalla
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
8 de 10

El intento de dañar cámaras forma parte de una serie de ataques contra el sistema de vigilancia.

 Foto: captura de pantalla
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
9 de 10

La presidenta del 911, Miroslava Cerpas, señaló que grupos criminales coordinan estos sabotajes.

 Foto: captura de pantalla
Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado
10 de 10

El Ministerio Público recibió la denuncia por el intento de dañar las cámaras de monitoreo.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos