Cuadro a cuadro: Así fue como sujetos dañaron cámaras del 911 en Sipile; uno fue capturado

Dos sujetos fueron sorprendidos cuando intentaban dañar cámaras de videovigilancia del 911 en barrio Sipile.
Operadores del 911 captaron en vivo a dos personas colocando una escalera para dañar cámaras.
La Policía Nacional detuvo a uno de los sospechosos tras el intento de sabotaje en Tegucigalpa.
Sujetos usaron un martillo para dañar equipos del 911, según el reporte de las autoridades.
La detención se realizó en Sipile luego de que se alertara sobre el sabotaje.
El sospechoso capturado fue identificado como Cristian Alexis Morales Banegas, de 27 años.
Uno de los dos sujetos quedó detenido, mientras el otro logró huir del lugar.
El intento de dañar cámaras forma parte de una serie de ataques contra el sistema de vigilancia.
La presidenta del 911, Miroslava Cerpas, señaló que grupos criminales coordinan estos sabotajes.
El Ministerio Público recibió la denuncia por el intento de dañar las cámaras de monitoreo.