Su cuerpo quedó atrapado en el camión: así rescataron el cuerpo sin vida de Arlin Meza

Como Arlin Meza, originario de El Terrero Blanco, Valle, fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido El Obraje, Namasigüe, Choluteca.Al hospital llegó una mujer desconsolada al enterarse de lo ocurrido. Se conoció que el fallecido era esposo y padre de familia.
El vehículo pesado quedó completamente destruido en la parte delantera y el cuerpo de la víctima quedó atrapado hasta que lograron rescatarlo.
Los primeros reportes indican que el camión que conducía Meza perdió el control al tomar una curva e impactó contra una volqueta.
El fuerte choque dejó a varias personas lesionadas, quienes fueron atendidas por equipos de socorro que llegaron de inmediato al lugar del siniestro.
Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto en que rescataron el cuerpo de la víctima.
Unas 10 personas trabajaron para sacar el cuerpo, y según testigos, al momento de ser rescatado aún presentaba signos vitales.
“¡Apúrense, sáquenlo, llévenlo en la patrulla!”, expresaron las personas mientras intentaban ayudar.
Rápidamente, Meza fue trasladado al Hospital del Sur, donde habría fallecido a causa de las graves heridas sufridas.
No se conoció la edad exacta de la víctima, pero aparentemente tenía más de 50 años. El camión quedó totalmente destruido.