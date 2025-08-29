Sin ojos y con una herida en el cuello: así encontraron a Alonso Ramírez en Francisco Morazán

Los pobladores de la localidad de Trinidad de Quebradas, en el municipio de Vallecillo, Francisco Morazán, se encuentran consternado por la muerte de un joven que fue hallado muerto, luego de haber estado desaparecido por varias horas.
La víctima fue identificada como Alonso Ramírez Morales, de unos 17 años de edad.
La familia de Alonso reportó su desaparición desde el pasado miércoles -27 de agosto-, debido a que no regresó a la casa desde que salió. De manera preliminar se maneja que el joven fue raptado por desconocidos.
En ese sentido, familiares y amigos se pronunciaron a través de redes sociales, solicitando información sobre el paradero de Ramírez Morales.
Desafortunadamente, el jueves en horas de la tarde fue hallado muerto. Las condiciones en las que estaba el cadáver del joven ha causado indignación, pues tenía una gran herida en el cuello y le sacaron los ojos.
La muerte del menor ha causado gran consternación, debido a que tanto el joven y su familia han sido muy apreciados en la comunidad.
"Que Dios le dé fuerza a u familia, no es fácil perder un hijo. Dios lo haya recibido en su santo seno". "Un muchacho con la vida por delante". "Me uno al dolor de los padres de este jovencito que perdió la vida", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales tras la confirmación de la muerte del joven.
"Es lamentable que estén pasando este tipo de situaciones en lugares tranquilos, donde años atrás se vivía en relativa calma". "Qué pesar Alonsito, desde pequeño te conocí. Fuerzas para Maira, doña Marta; su abuelita... Lo amaba mucho", agregaron conocidos del difunto.
Alonso formaba parte del quipo de Ojo de Agua F.C. y sus amigos se encuentran tristes por su partida. "Qué triste ver que tu luz, tus sueños se hayan ido. Eras un niño humilde, apenas empezabas la vida. Hoy nuestro equipo Ojo de Agua F.C. está destrozado por tu gran perdida irreparable. Nos unimos al dolor de la familia Ramírez Morales. Teníamos la esperanza de verte de nuevo. Descansa en paz, Alonsito", dice el mensaje de un integrante del equipo.
Hasta ahora se desconoce el móvil de este horrendo crimen, por lo que familiares y habitantes de la comunidad piden a las autoridades que se investigue.