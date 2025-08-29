Sin ojos y con una herida en el cuello: así encontraron a Alonso Ramírez en Francisco Morazán

Alonso formaba parte del quipo de Ojo de Agua F.C. y sus amigos se encuentran tristes por su partida. "Qué triste ver que tu luz, tus sueños se hayan ido. Eras un niño humilde, apenas empezabas la vida. Hoy nuestro equipo Ojo de Agua F.C. está destrozado por tu gran perdida irreparable. Nos unimos al dolor de la familia Ramírez Morales. Teníamos la esperanza de verte de nuevo. Descansa en paz, Alonsito", dice el mensaje de un integrante del equipo.