Sicarios llegaron a su bufete para matarlo: crimen del abogado Salvador Maradiaga

Un abogado fue asesinado la mañana del miércoles -21 de enero- dentro de su bufete ubicado en el barrio San Sebastián, Comayagua, en la zona central de Honduras. Aquí le damos los detalles de lo ocurrido:
La víctima fue identificada como Salvador Maradiaga Reyes, de 32 años, un reconocido profesional del derecho en la zona.
Según información preliminar, el crimen ocurrió cuando al menos dos hombres armados llegaron al despacho, dialogaron brevemente con Maradiaga y luego le dispararon en varias ocasiones.
El cadáver del abogado fue hallado por su padre alrededor de las 09:00 horas y presentaba al menos dos impactos de bala; permaneció en una esquina de la oficina al momento del hallazgo.
Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNPSC), el Ministerio Público y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y levantar el cuerpo.
El levantamiento forense se realizó entre las 11:40 y 12:16 mediodía, determinando que la muerte fue homicida por arma de fuego y habría sido asesinado en un estimado de 3 a 6 horas (entre 6 y 9 de la mañana).
La Policía Nacional informó que los atacantes huyeron en motocicleta tras cometer el crimen, mientras los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa para realizar la autopsia correspondiente, y posteriormente será entregado a sus familiares.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato y no se reportan capturas; las autoridades mantienen las investigaciones abiertas.
La muerte de Maradiaga causó consternación en la comunidad y familiares, quienes destacaron su trayectoria profesional y sus cualidades humanas, y pidieron justicia ante este acto violento.