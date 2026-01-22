  1. Inicio
Sicarios llegaron a su bufete para matarlo: crimen del abogado Salvador Maradiaga

Tras dialogar unos minutos con él, sicarios sacaron sus armas y le dispararon a Salvador Maradiaga, abogado asesinado en su bufete en Comayagua

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 09:25
1 de 10

Un abogado fue asesinado la mañana del miércoles -21 de enero- dentro de su bufete ubicado en el barrio San Sebastián, Comayagua, en la zona central de Honduras. Aquí le damos los detalles de lo ocurrido:

Foto: Redes sociales
2 de 10

La víctima fue identificada como Salvador Maradiaga Reyes, de 32 años, un reconocido profesional del derecho en la zona.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Según información preliminar, el crimen ocurrió cuando al menos dos hombres armados llegaron al despacho, dialogaron brevemente con Maradiaga y luego le dispararon en varias ocasiones.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El cadáver del abogado fue hallado por su padre alrededor de las 09:00 horas y presentaba al menos dos impactos de bala; permaneció en una esquina de la oficina al momento del hallazgo.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNPSC), el Ministerio Público y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y levantar el cuerpo.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

El levantamiento forense se realizó entre las 11:40 y 12:16 mediodía, determinando que la muerte fue homicida por arma de fuego y habría sido asesinado en un estimado de 3 a 6 horas (entre 6 y 9 de la mañana).

 Foto: Redes sociales
7 de 10

La Policía Nacional informó que los atacantes huyeron en motocicleta tras cometer el crimen, mientras los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa para realizar la autopsia correspondiente, y posteriormente será entregado a sus familiares.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato y no se reportan capturas; las autoridades mantienen las investigaciones abiertas.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

La muerte de Maradiaga causó consternación en la comunidad y familiares, quienes destacaron su trayectoria profesional y sus cualidades humanas, y pidieron justicia ante este acto violento.

 Foto: Redes sociales
