  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada

Vendedores de verduras eran la pareja asesinada en Olanchito, Yoro; los acribillaron antes de entrar a su vivienda. Aquí los detalles del crimen

  • 11 de noviembre de 2025 a las 08:20
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
1 de 10

Como Jesús Fúnez Canales y Ana Belinda Zúñiga Amador fueron identificadas las dos personas asesinadas a disparos en Olanchito, Yoro. Aquí los detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
2 de 10

La pareja era comerciante y se dedicaba a vender verduras. El crimen ocurrió en la colonia Mejía, del municipio de Olanchito, Yoro.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
3 de 10

La pareja fue interceptada justo cuando regresaban y se disponían a ingresar a su vivienda, después de una larga jornada.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
4 de 10

Se conoció, según relatos de testigos, que la hija de Ana y Alexis los acompañaba, pero antes de dispararles apartaron a la menor.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
5 de 10

Las víctimas eran conocidas como "Los Cheles" y se dedicaban a la venta de verduras en los mercados de Olanchito.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
6 de 10

Un taxi los llevó hasta su casa la noche lluviosa del pasado lunes 10 de noviembre. Los cuerpos de las víctimas quedaron a escasos metros de su vivienda.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
7 de 10

El medio local Canal 32, tras el crimen, compartió una entrevista que "Los Cheles" habían brindado; en ella, Ana agradecía el apoyo de sus clientes.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
8 de 10

En las declaraciones, la pareja se mostraba optimista por la temporada navideña, que es cuando más ganancias consiguen los vendedores de verduras.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
9 de 10

"Estamos agradecidos, más que todo con la gente de los pueblos, que son los que más nos apoyan", dijo Ana.

 Foto: Redes sociales
Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada
10 de 10

Los vendedores eran muy queridos en la zona. Sus clientes lamentaron lo ocurrido: "Qué pesar, y su niña queda solita. Dios, conforte su corazón en estos momentos tan difíciles".

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos