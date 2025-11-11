Sicarios apartaron a su hija antes de acribillarlos en Yoro: Ana y Alexis, pareja asesinada

Como Jesús Fúnez Canales y Ana Belinda Zúñiga Amador fueron identificadas las dos personas asesinadas a disparos en Olanchito, Yoro. Aquí los detalles del crimen.
La pareja era comerciante y se dedicaba a vender verduras. El crimen ocurrió en la colonia Mejía, del municipio de Olanchito, Yoro.
La pareja fue interceptada justo cuando regresaban y se disponían a ingresar a su vivienda, después de una larga jornada.
Se conoció, según relatos de testigos, que la hija de Ana y Alexis los acompañaba, pero antes de dispararles apartaron a la menor.
Las víctimas eran conocidas como "Los Cheles" y se dedicaban a la venta de verduras en los mercados de Olanchito.
Un taxi los llevó hasta su casa la noche lluviosa del pasado lunes 10 de noviembre. Los cuerpos de las víctimas quedaron a escasos metros de su vivienda.
El medio local Canal 32, tras el crimen, compartió una entrevista que "Los Cheles" habían brindado; en ella, Ana agradecía el apoyo de sus clientes.
En las declaraciones, la pareja se mostraba optimista por la temporada navideña, que es cuando más ganancias consiguen los vendedores de verduras.
"Estamos agradecidos, más que todo con la gente de los pueblos, que son los que más nos apoyan", dijo Ana.
Los vendedores eran muy queridos en la zona. Sus clientes lamentaron lo ocurrido: "Qué pesar, y su niña queda solita. Dios, conforte su corazón en estos momentos tan difíciles".