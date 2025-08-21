Se sospecha que abusó de una docena de mujeres: el caso de Emilio Godoy, el falso terapeuta

Emilio Godoy, un falso terapeuta, fue arrestado en San Pedro Sula con dos denuncias de violación en su contra. Deberá presentarse a su audiencia inicial este viernes 22 de agosto.
Dos de sus clientas lo denunciaron, la primera en marzo de 2023 y la segunda en septiembre del 2024. El Ministerio Público aseguró que se investiga si habría abusado de al menos una docena de mujeres.
El portavoz del Ministerio Público en la zona norte, Elvis Guzmán, explicó que el imputado aprovechaba las circunstancias y posiblemente dormía a sus víctimas para abusar de ellas.
"Posiblemente dormía a las mujeres con el masaje u otro tipo de situación, y abusaba aparentemente de las víctimas", declaró Guzmán.
El funcionario añadió que, considerando la denuncia previa, se investiga si Emilio René habría abusado “posiblemente de una docena de mujeres”.
Uno de los testimonios relatados por el Ministerio Público señala que: "Llegó al centro de masajes, cuando ella salió sintió que supuestamente pudo haber sido abusada. Regresó al centro de masajes al día siguiente y, efectivamente, comprobó que este individuo incluso ahí mismo abusó de ella".
El portavoz también hizo un llamado a las posibles víctimas para que se acerquen a interponer denuncias: "Para que la Fiscalía tenga más elementos y pueda presentar más requerimientos fiscales".
Sobre la denuncia más reciente, el Ministerio Público detalló que la víctima fue abusada en la segunda sesión a la que asistió.
La mujer, que interpuso la denuncia el pasado 23 de septiembre de 2024, buscó atención médica por medio de redes sociales, hasta que encontró la página "Masajes Godoy Rivas" y acudió con el supuesto terapeuta.
"El hecho ocurrió en un cubículo ubicado en el centro de la ciudad industrial, donde funcionaba la supuesta clínica terapéutica", citó el Ministerio Público.