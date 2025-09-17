Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro

Padres, hermanos, hijos, esposa y compañeros hoy llevan la pena de despedir a un gran ser humano, recordado y homenajeado como un héroe.
En un entierro lleno de homenajes, la institución policial rindió honor y orgullo a Kevin Pérez, aunque el vacío que dejó era imposible de ocultar. Así se vivió el sepelio del inspector de la Policía Nacional.
Previo a sacar el cuerpo de la sala velatoria, los compañeros de Kevin rindieron honor a su familia, quienes fueron los primeros en retirarse del lugar. Su madre fue una de las más afectadas.
EL HERALDO captó momentos dolorosos: las imágenes hablan por sí solas. Llanto, tristeza, desconsuelo y rostros abatidos se vieron en el lugar.
Muchos compañeros no dudaron en homenajear a Kevin, quien se lanzó al agua al ver que dos niños corrían peligro. Uno de ellos logró sobrevivir, mientras que el otro aún continúa desaparecido.
La despedida de Kevin también estuvo acompañada de música, de anécdotas que muchos compartieron con él, de recuerdos, pero también de llanto y tristeza.
Kevin Pérez se convirtió desde el pasado domingo en un “héroe policial”. Para los hondureños, su labor fue digna de admiración. Tras largas búsquedas, fue encontrado sin vida, vestido aún con su uniforme.
La inocencia de su pequeño hijo fue lo que más conmovió: se despidió de su padre con un beso en su fotografía y jugando con un carrito sobre el ataúd.
Don Margarito y doña Toñita, pese a la dura situación que atraviesan, se mostraron con fortaleza durante la misa, aunque las lágrimas en sus rostros nunca estuvieron ausentes.
Compañeros policiales se desmoronaron sobre la lápida del inspector Kevin Pérez. Para sus colegas, “siempre será recordado por su servicio, su humildad y su amabilidad”.