Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro

El rostro de Antonia Varga, madre del policía que perdió la vida al intentar rescatar a dos niños, dice más que mil palabras. El dolor que su hijo ha dejado en su corazón es profundo

  • 17 de septiembre de 2025 a las 15:26
1 de 10

Padres, hermanos, hijos, esposa y compañeros hoy llevan la pena de despedir a un gran ser humano, recordado y homenajeado como un héroe.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
2 de 10

En un entierro lleno de homenajes, la institución policial rindió honor y orgullo a Kevin Pérez, aunque el vacío que dejó era imposible de ocultar. Así se vivió el sepelio del inspector de la Policía Nacional.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
3 de 10

Previo a sacar el cuerpo de la sala velatoria, los compañeros de Kevin rindieron honor a su familia, quienes fueron los primeros en retirarse del lugar. Su madre fue una de las más afectadas.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
4 de 10

EL HERALDO captó momentos dolorosos: las imágenes hablan por sí solas. Llanto, tristeza, desconsuelo y rostros abatidos se vieron en el lugar.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
5 de 10

Muchos compañeros no dudaron en homenajear a Kevin, quien se lanzó al agua al ver que dos niños corrían peligro. Uno de ellos logró sobrevivir, mientras que el otro aún continúa desaparecido.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
6 de 10

La despedida de Kevin también estuvo acompañada de música, de anécdotas que muchos compartieron con él, de recuerdos, pero también de llanto y tristeza.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
7 de 10

Kevin Pérez se convirtió desde el pasado domingo en un “héroe policial”. Para los hondureños, su labor fue digna de admiración. Tras largas búsquedas, fue encontrado sin vida, vestido aún con su uniforme.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
8 de 10

La inocencia de su pequeño hijo fue lo que más conmovió: se despidió de su padre con un beso en su fotografía y jugando con un carrito sobre el ataúd.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
9 de 10

Don Margarito y doña Toñita, pese a la dura situación que atraviesan, se mostraron con fortaleza durante la misa, aunque las lágrimas en sus rostros nunca estuvieron ausentes.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
Con el rostro desconsolado: el triste adiós de la madre del policía Kevin Pérez en su entierro
10 de 10

Compañeros policiales se desmoronaron sobre la lápida del inspector Kevin Pérez. Para sus colegas, “siempre será recordado por su servicio, su humildad y su amabilidad”.

 Foto: Franklin Muñoz/ EL HERALDO
