Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana

A la orilla de la carretera fue encontrado sin vida Rony Fúnez, quien pidió "jalón" en Santa Elena y, al pedir que lo bajaran, avisó a su esposa que se sentía mal y momentos después falleció

  • 27 de septiembre de 2025 a las 11:14
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
1 de 10

Como Rony Fúnez fue identificado el cuerpo sin vida encontrado en la Carretera Panamericana, a la altura del sector conocido como Laure Abajo, en San Lorenzo, departamento de Valle. ¿Qué pasó en el lugar? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
2 de 10

La tarde de ayer viernes -26 de septiembre- fue encontrado el cuerpo de un hombre, quien horas después fue identificado como Rony Javier Domínguez Fúnez, de 30 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
3 de 10

El cuerpo de Domínguez Fúnez fue encontrado a la orilla de la carretera, y personas que pasaban por la zona avisaron a las autoridades sobre el cuerpo tirado, quienes confirmaron su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
4 de 10

De acuerdo con la versión preliminar brindada por las autoridades del sector, un testigo relató que recogió a Domínguez Fúnez en Santa Elena para darle jalón.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
5 de 10

Sin embargo, antes de llegar, el hombre le pidió al conductor que lo dejara bajar del vehículo para orinar. Domínguez Fúnez se quedó en el lugar, donde se empezó a sentirse mal.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
6 de 10

Según el testimonio, antes de morir, Rony logró llamar a su esposa, Cindy Rico, para decirle que se sentía mal de salud. Momentos después murió en el lugar donde se encontró su cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
7 de 10

Las autoridades informaron que en el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraron restos de vómito.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
8 de 10

Rony Domínguez era jugador activo del equipo San Lorenzo FC y vivía en el barrio San José, donde amigos y familiares lamentaron su muerte. También era padre de dos menores, según muestra en sus redes sociales.

Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
9 de 10

“Amor mío, nos dejaste solas”, comentó su pareja, quien lamenta la pérdida de su esposo.

 Foto: Redes sociales
Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana
10 de 10

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del hombre, por lo que se pide a las autoridades que investiguen si se trata de una muerte natural o por intoxicación.

 Foto: Redes sociales
