Llamó a su esposa antes de morir: Rony Fúnez fue hallado sin vida en la carretera Panamericana

Como Rony Fúnez fue identificado el cuerpo sin vida encontrado en la Carretera Panamericana, a la altura del sector conocido como Laure Abajo, en San Lorenzo, departamento de Valle. ¿Qué pasó en el lugar? Aquí los detalles:
La tarde de ayer viernes -26 de septiembre- fue encontrado el cuerpo de un hombre, quien horas después fue identificado como Rony Javier Domínguez Fúnez, de 30 años de edad.
El cuerpo de Domínguez Fúnez fue encontrado a la orilla de la carretera, y personas que pasaban por la zona avisaron a las autoridades sobre el cuerpo tirado, quienes confirmaron su fallecimiento.
De acuerdo con la versión preliminar brindada por las autoridades del sector, un testigo relató que recogió a Domínguez Fúnez en Santa Elena para darle jalón.
Sin embargo, antes de llegar, el hombre le pidió al conductor que lo dejara bajar del vehículo para orinar. Domínguez Fúnez se quedó en el lugar, donde se empezó a sentirse mal.
Según el testimonio, antes de morir, Rony logró llamar a su esposa, Cindy Rico, para decirle que se sentía mal de salud. Momentos después murió en el lugar donde se encontró su cuerpo.
Las autoridades informaron que en el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraron restos de vómito.
Rony Domínguez era jugador activo del equipo San Lorenzo FC y vivía en el barrio San José, donde amigos y familiares lamentaron su muerte. También era padre de dos menores, según muestra en sus redes sociales.
“Amor mío, nos dejaste solas”, comentó su pareja, quien lamenta la pérdida de su esposo.
Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del hombre, por lo que se pide a las autoridades que investiguen si se trata de una muerte natural o por intoxicación.