Ronald Lagos, uno de los hermanitos que murió carbonizado en Nueva Suyapa

Como Ricardo y Ronald Lagos López fueron identificados los hermanos que murieron carbonizados. En la fotografía figura el pequeño Ronald.
La noche del miércoles, las intensas lluvias inundaron varias zonas de la capital. Como todas las noches, el padre de los menores fue a recoger a la madre a su trabajo, dejando a los niños solos por un momento.
Normalmente los pequeños quedaban bajo el cuidado de un adulto mayor, pero por las fuertes lluvias aquello se dificultó y permanecieron solos unos minutos.
El centro educativo en el que estudiaba Ronald expresó sus muestras de condolencia. Era alumno del Centro Educativo Evangélico "El Verbo".
La historia del pequeño es desgarradora. Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, intentó salvar su vida ocultándose debajo de la cama, pero su cuerpo quedó totalmente carbonizado.
Una fotografía muestra el cuerpecito del niño completamente calcinado, desfigurado y con parte de sus huesos expuestos; incluso una de sus rodillas se desprendió.
Cabe destacar que, a mitad del camino, Ronald David Lagos, padre de los menores, fue notificado de que su casa se incendiaba con sus dos pequeños adentro, por lo que regresó de inmediato.
Al llegar a la vivienda ya no pudo hacer nada y recibió la devastadora noticia de que sus hijos habían muerto de la peor manera.
Del otro pequeño, Ricardo Lagos López, de 4 años, se conoció que fue encontrado en el mismo estado, sobre la cama reducida a cenizas.