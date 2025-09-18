  1. Inicio
Ronald Lagos, uno de los hermanitos que murió carbonizado en Nueva Suyapa

Las fuertes lluvias que han azotado la capital habrían provocado un cortocircuito en la vivienda de los menores. Uno de ellos fue encontrado debajo de su cama

  • 18 de septiembre de 2025 a las 14:25
Como Ricardo y Ronald Lagos López fueron identificados los hermanos que murieron carbonizados. En la fotografía figura el pequeño Ronald.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La noche del miércoles, las intensas lluvias inundaron varias zonas de la capital. Como todas las noches, el padre de los menores fue a recoger a la madre a su trabajo, dejando a los niños solos por un momento.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Normalmente los pequeños quedaban bajo el cuidado de un adulto mayor, pero por las fuertes lluvias aquello se dificultó y permanecieron solos unos minutos.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El centro educativo en el que estudiaba Ronald expresó sus muestras de condolencia. Era alumno del Centro Educativo Evangélico "El Verbo".

 Foto: Cortesía-redes sociales
La historia del pequeño es desgarradora. Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, intentó salvar su vida ocultándose debajo de la cama, pero su cuerpo quedó totalmente carbonizado.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Una fotografía muestra el cuerpecito del niño completamente calcinado, desfigurado y con parte de sus huesos expuestos; incluso una de sus rodillas se desprendió.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Cabe destacar que, a mitad del camino, Ronald David Lagos, padre de los menores, fue notificado de que su casa se incendiaba con sus dos pequeños adentro, por lo que regresó de inmediato.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Al llegar a la vivienda ya no pudo hacer nada y recibió la devastadora noticia de que sus hijos habían muerto de la peor manera.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Del otro pequeño, Ricardo Lagos López, de 4 años, se conoció que fue encontrado en el mismo estado, sobre la cama reducida a cenizas.

 Foto: Cortesía-redes sociales
