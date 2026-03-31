Por robarle su moto lo mataron: crimen de Elder Domínguez en Siguatepeque

Un joven perdió la vida en Siguatepeque cuando desconocidos intentaron robarle su motocicleta. El muchacho quedó entre la maleza.
El hecho se dio en el sector de La Tigra en Siguatepeque, Comayagua, y el cuerpo del joven fue encontrado en la maleza.
Al joven le quitaron la vida de varias heridas de arma blanca, en aldea el achiote, y su nombre completo era Elder Ubaldo Asturias Domínguez de 19 años de edad.
Familiares manejan la hipótesis de que se resistió al asalto y esa fue la razón por la que le arrebataron la vida con arma blanca (machete). Las lesiones que le provocaron fueron de gravedad las que le llevaron a la muerte.
Hasta los momentos no existen capturas por este delito, sin embargo, autoridades de la UMEP 16 indicaron que iniciaron diversas acciones para dar con el paradero de los hechores.
Esta sería la moto que los hechores habrían intentando robarle a Elder Ubaldo Asturias Domínguez.
Medios locales brindaron esta postal del joven, quien apenas tenía 19 años y se transportaba por el sector de La Tigra en Siguatepeque.
En los diversos reportes se observa el cuerpo del joven entre la maleza. De momento no hay ningún capturado.