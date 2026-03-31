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Por robarle su moto lo mataron: crimen de Elder Domínguez en Siguatepeque

El joven se habría resistido al asalto y le habrían quitado la vida con arma blanca

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 17:41
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Un joven perdió la vida en Siguatepeque cuando desconocidos intentaron robarle su motocicleta. El muchacho quedó entre la maleza.

Fotos: Cortesía redes
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El hecho se dio en el sector de La Tigra en Siguatepeque, Comayagua, y el cuerpo del joven fue encontrado en la maleza.

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Al joven le quitaron la vida de varias heridas de arma blanca, en aldea el achiote, y su nombre completo era Elder Ubaldo Asturias Domínguez de 19 años de edad.

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Familiares manejan la hipótesis de que se resistió al asalto y esa fue la razón por la que le arrebataron la vida con arma blanca (machete). Las lesiones que le provocaron fueron de gravedad las que le llevaron a la muerte.

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Hasta los momentos no existen capturas por este delito, sin embargo, autoridades de la UMEP 16 indicaron que iniciaron diversas acciones para dar con el paradero de los hechores.

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Esta sería la moto que los hechores habrían intentando robarle a Elder Ubaldo Asturias Domínguez.

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Medios locales brindaron esta postal del joven, quien apenas tenía 19 años y se transportaba por el sector de La Tigra en Siguatepeque.

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En los diversos reportes se observa el cuerpo del joven entre la maleza. De momento no hay ningún capturado.

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