Rinden homenaje a Angie Sánchez, docente que fue hallada muerta en La Ceiba

El campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Atlántida, realizó un homenaje en memoria de Angie Alejandra Sánchez López, la docente que fue encontrada muerta en el interior de su casa tras un presunto suicidio.
Angie era una reconocida docente del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), ubicada en La Ceiba, Atlántida. En ese sentido, el homenaje se centró en recordar y valorar su contribución en el ámbito académico y en la comunidad universitaria.
Angie Sánchez, quien se desempeñaba en el Departamento de Matemáticas y además fungía como coordinadora del Área de Ciencias en CURLA, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en la colonia Quintas Los Laureles, en La Ceiba.
La noticia conmocionó a familiares, colegas y estudiantes, generando un profundo impacto en la comunidad universitaria.
Las autoridades confirmaron la identidad de la fallecida tras el trabajo del equipo de Medicina Forense y el Ministerio Público, aunque aún no se ha divulgado la edad exacta de Sánchez López. Según los reportes oficiales, se habría tratado de un suicidio, información que continúa siendo objeto de investigación.
El levantamiento del cuerpo fue realizado por las autoridades forenses, quien posteriormente fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente.
La comunidad educativa ha expresado su consternación ante la trágica pérdida, que ha dejado un vacío en la institución.
Diversas personas que conocían a Angie Sánchez manifestaron en redes sociales que ella enfrentaba momentos de depresión.
Sin embargo, las investigaciones oficiales aún no han establecido las causas definitivas de su fallecimiento, y continúan indagando sobre su estado emocional en los días previos.
La UNAH, a través de su cuenta oficial en Facebook del campus Atlántida, expresó su pesar y solidaridad con la familia y amigos de Angie Sánchez. En un comunicado, resaltaron su labor en la institución y destacaron su carácter humano, que dejó una huella imborrable en quienes la conocieron.
El homenaje realizado por la universidad incluyó palabras de reconocimiento a su trayectoria, además de un espacio para rendirle tributo.
Colegas, estudiantes y amigos de Sánchez López compartieron emotivos mensajes en redes sociales, recordando su calidez y dedicación.