Revelan cómo “amiga” de estudiantes del Intae los entregó a la Pandilla 18: esto dice la policía

Bajo engaños, los estudiantes fueron llevados hasta la colonia La Pradera por una supuesta amiga. Hay dos capturas y nuevas pistas en el caso. Aquí los detalles

  • 19 de septiembre de 2025 a las 11:17
1 de 10

La confianza y el haber llamado “amiga” a la persona equivocada habría sido el detonante que llevó a la muerte a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).

 Foto: Cortesía redes sociales y Policía Nacional
2 de 10

Nuevas pesquisas obtenidas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, brindadas a La Prensa, revelan detalles de cómo habrían sido entregados los jóvenes por quien consideraban su amiga.

 Foto: Cortesía redes sociales
3 de 10

Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera, sobre quienes pesaba una orden de captura por el asesinato de los colegiales, fueron detenidos el pasado 7 de septiembre. El crimen contra los jóvenes ocurrió el 25 de julio.

 Foto: Policía Nacional
4 de 10

Según las investigaciones policiales y del Ministerio Público, fue la joven quien llamó a los pandilleros informándoles que los colegiales ya estaban en el sector. ¿Cómo los llevó hasta el lugar?

 Foto: Cortesía-redes sociales
5 de 10

Lo revelado por las autoridades es que las víctimas, identificadas como Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, fueron a dejar a la joven a la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, un sector dominado por la Pandilla 18.

 Foto: Cortesía-redes sociales
6 de 10

La información recabada indica que, luego de que los jóvenes dejaron a la amiga, ella realizó la llamada y posteriormente fueron interceptados. Al momento de ser interceptados, los jovencitos fueron despojados de sus teléfonos celulares y de la motocicleta en la que se transportaban.

 Foto: Cortesía-redes sociales
7 de 10

Las investigaciones policiales indican que siete integrantes de la Pandilla 18 participaron en el crimen en La Pradera; la Policía logró capturar a dos de ellos.

 Foto: Cortesía-Policía Nacional
8 de 10

La institución aseguró que todo fue coordinado: unos pandilleros interceptaron a los tres alumnos del Intae y otros ejecutaron los disparos.

 Foto: Cortesía-redes sociales
9 de 10

La hipótesis de la Policía es que los estudiantes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y sospechaban que realizaban labores de espionaje en la zona, lo que llevó a los atacantes a planificar el asesinato.

 Foto: Cortesía-redes sociales
10 de 10

Eran tres estudiantes los que se encontraban en el lugar; sin embargo, aunque los tres fueron agredidos, uno de ellos logró sobrevivir al ataque.

 Foto: Cortesía-Policía Nacional
