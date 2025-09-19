Revelan cómo “amiga” de estudiantes del Intae los entregó a la Pandilla 18: esto dice la policía

La confianza y el haber llamado “amiga” a la persona equivocada habría sido el detonante que llevó a la muerte a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).
Nuevas pesquisas obtenidas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, brindadas a La Prensa, revelan detalles de cómo habrían sido entregados los jóvenes por quien consideraban su amiga.
Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera, sobre quienes pesaba una orden de captura por el asesinato de los colegiales, fueron detenidos el pasado 7 de septiembre. El crimen contra los jóvenes ocurrió el 25 de julio.
Según las investigaciones policiales y del Ministerio Público, fue la joven quien llamó a los pandilleros informándoles que los colegiales ya estaban en el sector. ¿Cómo los llevó hasta el lugar?
Lo revelado por las autoridades es que las víctimas, identificadas como Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, fueron a dejar a la joven a la colonia La Pradera, en San Pedro Sula, un sector dominado por la Pandilla 18.
La información recabada indica que, luego de que los jóvenes dejaron a la amiga, ella realizó la llamada y posteriormente fueron interceptados. Al momento de ser interceptados, los jovencitos fueron despojados de sus teléfonos celulares y de la motocicleta en la que se transportaban.
Las investigaciones policiales indican que siete integrantes de la Pandilla 18 participaron en el crimen en La Pradera; la Policía logró capturar a dos de ellos.
La institución aseguró que todo fue coordinado: unos pandilleros interceptaron a los tres alumnos del Intae y otros ejecutaron los disparos.
La hipótesis de la Policía es que los estudiantes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y sospechaban que realizaban labores de espionaje en la zona, lo que llevó a los atacantes a planificar el asesinato.
Eran tres estudiantes los que se encontraban en el lugar; sin embargo, aunque los tres fueron agredidos, uno de ellos logró sobrevivir al ataque.