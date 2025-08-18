Era un famoso tatuador: retiran el cuerpo de Alan Carbajal, asesinado al salir de una discoteca

Entre sollozos de dolor, los parientes acudieron a la morgue de Tegucigalpa para reclamar los restos del hombre que fue acribillado tras celebrar su cumpleaño en una discoteca.
El fallecido, de 36 años, fue identificado como Alan Carbajal. La noche del domingo 17 de agosto había salido a festejar un año más de vida.
De acuerdo con versiones preliminares, dentro de la discoteca sostuvo una discusión con otras personas. El crimen ocurrió entre las 3:30 y 4:00 de la madrugada.
Familiares y amigos comenzaron a compartir fotografías recordando cómo era en vida. Alan Carbajal era un reconocido y talentoso tatuador de Tegucigalpa.
Clientes, amigos y colegas expresaron su pesar en redes sociales: “Enviamos un abrazo de fuerza y resiliencia para toda su familia que afronta este difícil momento”.
Según reportes preliminares, Alan Carbajal recibió al menos un disparo en la cabeza y otro en el cuello. Su cuerpo quedó al interior del vehículo con varios impactos de bala.
Aunque se sabe que sostuvo una riña dentro de la discoteca, aún se desconocen los motivos de la pelea. El joven estaba acompañado de varios amigos en el club nocturno.
En vida, fotografías muestran a Alan Carbajal dedicándose a su pasión: tatuar. Con aguja en mano, atendía a sus clientes dejando plasmado su arte en la piel.
Tras salir del establecimiento, se dirigía en una camioneta CR-V con placas HBD 2005 cuando fue interceptado por desconocidos. Los atacantes se movilizaban en una motocicleta y en un vehículo tipo turismo.
Las autoridades informaron que en la zona donde ocurrió el crimen existen varias cámaras de seguridad cuyos videos serán analizados para esclarecer el hecho.