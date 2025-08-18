  1. Inicio
Era un famoso tatuador: retiran el cuerpo de Alan Carbajal, asesinado al salir de una discoteca

Con el corazón destrozado, entre lágrimas y llanto, familiares de Alan Carbajal llegaron a la morgue para retirar su cuerpo. Fue asesinado al salir de una discoteca en el bulevar Morazán

  • 18 de agosto de 2025 a las 11:23
Entre sollozos de dolor, los parientes acudieron a la morgue de Tegucigalpa para reclamar los restos del hombre que fue acribillado tras celebrar su cumpleaño en una discoteca.

 Foto: Cortesía
El fallecido, de 36 años, fue identificado como Alan Carbajal. La noche del domingo 17 de agosto había salido a festejar un año más de vida.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con versiones preliminares, dentro de la discoteca sostuvo una discusión con otras personas. El crimen ocurrió entre las 3:30 y 4:00 de la madrugada.

 Foto: Cortesía
Familiares y amigos comenzaron a compartir fotografías recordando cómo era en vida. Alan Carbajal era un reconocido y talentoso tatuador de Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
Clientes, amigos y colegas expresaron su pesar en redes sociales: “Enviamos un abrazo de fuerza y resiliencia para toda su familia que afronta este difícil momento”.

 Foto: Cortesía
Según reportes preliminares, Alan Carbajal recibió al menos un disparo en la cabeza y otro en el cuello. Su cuerpo quedó al interior del vehículo con varios impactos de bala.

 Foto: Cortesía
Aunque se sabe que sostuvo una riña dentro de la discoteca, aún se desconocen los motivos de la pelea. El joven estaba acompañado de varios amigos en el club nocturno.

 Foto: Cortesía
En vida, fotografías muestran a Alan Carbajal dedicándose a su pasión: tatuar. Con aguja en mano, atendía a sus clientes dejando plasmado su arte en la piel.

 Foto: Cortesía
Tras salir del establecimiento, se dirigía en una camioneta CR-V con placas HBD 2005 cuando fue interceptado por desconocidos. Los atacantes se movilizaban en una motocicleta y en un vehículo tipo turismo.

 Foto: Cortesía
Las autoridades informaron que en la zona donde ocurrió el crimen existen varias cámaras de seguridad cuyos videos serán analizados para esclarecer el hecho.

 Foto: Cortesía
