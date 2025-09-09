Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa

Una nueva víctima vinculada al rubro del transporte fue asesinada la mañana de este martes 9 de septiembre, frente a una escuela y un colegio en la colonia La Rosa de Tegucigalpa.
La víctima, de 35 años, fue atacada a balazos mientras se encontraba en una caseta de cobro ubicada en la populosa zona.
De acuerdo con personas que estaban en el lugar, individuos a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa hasta quitarle la vida.
Lo más doloroso es que, minutos antes de la tragedia, había recibido una llamada: “Recibió una llamada en su celular, cuando lo atacaron estaba desprevenido”, comentó un vecino de la zona.
Tras conocerse el hecho, rápidamente los familiares de la víctima llegaron al lugar y, fuera de la escena, lloraban por su pérdida.
Entre los familiares llegó una mujer vestida con camisa rosada y otra con suéter negro. Se conoció además que la víctima tenía problemas de movilidad, por lo que utilizaba un bastón.
El cuerpo de Izaguirre quedó tendido frente a la escuela Doctor Modesto Rodas Alvarado y a corta distancia del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez.
Rápidamente, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron la escena, cerrando las calles aledañas a la espera de Medicina Forense.
El cadáver fue cubierto con una sábana azul mientras los peritos realizaban el levantamiento y recopilaban evidencias que ayuden a dar con los responsables.
Las autoridades también detallaron que en la zona hay varias cámaras del 911, por lo que esperan obtener pistas que conduzcan a los sicarios.