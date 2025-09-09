  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa

Desconsolados, los familiares de Juan Izaguirre Ortez, despachador de buses asesinado en la colonia La Rosa, llegaron a la escena del crimen. En el momento en que fue atacado, recibió una llamada

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:01
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
1 de 10

Una nueva víctima vinculada al rubro del transporte fue asesinada la mañana de este martes 9 de septiembre, frente a una escuela y un colegio en la colonia La Rosa de Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
2 de 10

La víctima, de 35 años, fue atacada a balazos mientras se encontraba en una caseta de cobro ubicada en la populosa zona.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
3 de 10

De acuerdo con personas que estaban en el lugar, individuos a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa hasta quitarle la vida.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
4 de 10

Lo más doloroso es que, minutos antes de la tragedia, había recibido una llamada: “Recibió una llamada en su celular, cuando lo atacaron estaba desprevenido”, comentó un vecino de la zona.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
5 de 10

Tras conocerse el hecho, rápidamente los familiares de la víctima llegaron al lugar y, fuera de la escena, lloraban por su pérdida.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
6 de 10

Entre los familiares llegó una mujer vestida con camisa rosada y otra con suéter negro. Se conoció además que la víctima tenía problemas de movilidad, por lo que utilizaba un bastón.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
7 de 10

El cuerpo de Izaguirre quedó tendido frente a la escuela Doctor Modesto Rodas Alvarado y a corta distancia del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
8 de 10

Rápidamente, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron la escena, cerrando las calles aledañas a la espera de Medicina Forense.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
9 de 10

El cadáver fue cubierto con una sábana azul mientras los peritos realizaban el levantamiento y recopilaban evidencias que ayuden a dar con los responsables.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Recibió una llamada cuando lo acribillaron: familia llora la muerte de Juan Izaguirre en La Rosa
10 de 10

Las autoridades también detallaron que en la zona hay varias cámaras del 911, por lo que esperan obtener pistas que conduzcan a los sicarios.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Cargar más fotos