Presunto distribuidor de drogas y sus guardaespaldas: rostros de las víctimas de masacre en Yoro

Cuatro hombres fueron asesinados a disparos la mañana del lunes -10 de noviembre- mientras se encontraban dentro de un gimnasio en la colonia El Progreso, municipio de Morazán, departamento de Yoro. ¿Qué se sabe sobre este crimen?
Testigos relataron que alrededor de las 7:40 de la mañana, entre cuatro y cinco individuos, vestidos como militares, con chalecos antibalas y armas de grueso calibre, ingresaron al gimnasio en busca de las víctimas.
Los atacantes, según las versiones, apartaron a las demás personas que se encontraban en el lugar antes de abrir fuego contra los cuatro hombres.
Según el reporte preliminar de las autoridades, se recibió una llamada alertando sobre el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida dentro del establecimiento. Al llegar al lugar, encontraron la escena del crimen.
Los cuerpos de las víctimas estaban entre las máquinas de ejercicio, quienes fueron identificados como Óscar Roberto Melara, alias “El Pollo”, Néstor Lenin Lara, Carlos Noé Lezama y José Antonio Quijada.
Óscar Roberto Melara, alias “El Pollo”, sería un presunto distribuidor de drogas en la zona, y que el crimen podría estar vinculado con disputas por territorios dedicados a la venta de estupefacientes.
Las otras víctimas serían los guardaespaldas de “El Pollo”, y se conoció que el objetivo del ataque era únicamente él.
El subcomisario Edgar Barahona informó que se implementó un cierre total en la ciudad con el fin de dar con los responsables de la masacre. “Vamos a solicitar apoyo de cámaras de vigilancia para identificar a los hechores y los vehículos en que se transportaban”, detalló el oficial.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron asignados al caso para iniciar las pesquisas correspondientes y recolectar evidencia que permita esclarecer el múltiple asesinato.
Al lugar también se desplazaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento legal de los cuerpos de las víctimas.