  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Apenas comenzaba a brillar": así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS

Carlos Daniel Pérez, de 21 años, perdió la vida tras recibir dos disparos cuando intentó impedir un asalto en la casa de sus padres, en la colonia Brisas de Expocentro en San Pedro Sula

  • 07 de octubre de 2025 a las 07:34
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
1 de 10

Un joven universitario murió la noche del domingo tras recibir dos disparos al intentar evitar un asalto en la vivienda de sus padres, en la colonia Brisas de Expocentro, San Pedro Sula. Aquí los detalles:

 Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
2 de 10

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Pérez Raudales, de 21 años, quien era estudiante universitario y formaba parte de las reservas del Club Platense Junior, según relataron sus allegados.

 Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
3 de 10

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche.

 Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
4 de 10

Varios individuos armados ingresaron a la residencia con intención de robar. En ese momento, el joven intentó intervenir para proteger a sus padres y fue atacado a tiros

 Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
5 de 10

El equipo al que pertenecía el joven expresó su pesar a través de redes sociales.

 Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
6 de 10

"Nota de duelo y repudio. El Club Platense Junior lamenta profundamente, con inmensa tristeza, el sensible y trágico fallecimiento de nuestro querido Carlos Daniel Pérez", dice parte del mensaje.

Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
7 de 10

El club manifestó mediante el comunicado: "Le fue arrebatada la vida de forma violenta e injusta, apagando prematuramente una luz llena de sueños e ilusiones que apenas comenzaba a brillar. Esta pérdida irreparable nos conmueve a todos los que formamos parte de la familia Platense Junior".

Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
8 de 10

El padre del fallecido relató que él y su esposa fueron interceptados por un encapuchado que les anunció el asalto.

Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
9 de 10

Al percatarse de la situación, su hijo corrió hacia la vivienda para auxiliarlos, pero los delincuentes le dispararon en dos ocasiones, provocándole heridas mortales.

 Foto: redes sociales
Apenas comenzaba a brillar: así era Carlos Daniel, joven que murió al intentar evitar asalto en SPS
10 de 10

Pese a los esfuerzos de su familia, que lo trasladó de inmediato al hospital Mario Rivas, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

Foto: redes sociales
Cargar más fotos