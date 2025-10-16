"Le tiró una brasa y explotó": Fredy incendió la casa con su esposa e hija adentro en Santa Bárbara

En horas de la tarde del miércoles -15 de octubre-, Miriam López perdió la vida luego de que su pareja le prendiera fuego a su vivienda, un lugar en el que se dedicaban a la venta de pirotecnia. El responsable confesó el crimen a su cuñada. Esto le dijo:
En horas de la tarde de ayer miércoles, un hombre identificado como Fredy llegó en estado de ebriedad a su casa, ubicada en el departamento de Santa Bárbara, amenazando a su esposa de muerte, según relató la hermana de la víctima.
Miriam Guevara López, de 37 años, se encontraba dentro de su vivienda junto a su hija de 15 años, Gabriela, cuando el hombre lanzó una brasa de fuego, provocando el incendio.
"El marido, por andar tomando, le tiró una brasa a los sacos (de pirotecnia) y explotó la casa. Le pedimos a la policía que lo agarren", relató afectada la hermana de Miriam.
Debido a que la vivienda tenía sacos de pólvora y estaba construida con madera, el fuego se propagó rápidamente, acabando con la vida de la mujer y dejando herida a su hija, quien logró salir con vida.
Miriam era madre de cinco niños y trabajaba vendiendo pirotecnia para mantenerlos ante la constante ausencia de su esposo.
"Días vivían juntos y días se apartaban, tenían cinco hijos, pero ella luchaba por sus hijos", relató la hermana de la fallecida.
Tras el hecho, el asesino habría confesado a la hermana de la víctima: "Miriam está muerta".
Fredy habría ejercido violencia doméstica en múltiples ocasiones y había estado detenido por estos actos anteriormente.
Familiares piden justicia y que se logre dar con el paradero de ese hombre, quien se fugó tras confesar el hecho.