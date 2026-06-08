Antes le escribían "qué guapo"; hoy le exigen "entrégate asesino": Daniel Meraz sospechoso de asesinar a su pareja

En redes sociales se ha registrado un incremento de mensajes dirigidos a los perfiles atribuidos a Daniel Antonio Meraz Cáceres, principal sospechoso en la investigación por la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, ocurrida el 3 de junio en San Manuel, Cortés, en la zona norte de Honduras.
En las publicaciones del señalado se han identificado comentarios que, en días anteriores al caso, hacían referencia principalmente a su apariencia física y contenían expresiones de admiración por parte de usuarias en distintas fotografías compartidas. Las seguidoras lo calificaban como: "bello", "hermoso, muñeco", "guapo", "adorable", entre otros.
En las mismas cuentas de redes sociales, tras conocerse el hecho violento en el que perdió la vida la enfermera, los comentarios cambiaron hacia mensajes de rechazo, exigencias de captura y llamados a que el sospechoso se entregue a las autoridades.
En varias fotografías se observan mensajes como "entrégate asesino", "un basura de hombre es", "ni hombre se le puede llamar", “ojalá lo agarren" y "que jamás salga", los cuales han sido publicados por usuarios en respuesta a la información difundida sobre el caso.
En las imágenes también se mantienen comentarios antiguos, previos a la difusión del caso, donde predominaban expresiones de admiración por parte de usuarios que interactuaban con las fotografías del señalado.
En paralelo, la Policía Nacional de Honduras mantiene operativos de búsqueda para localizar a Daniel Antonio Meraz Cáceres, a quien se señala como principal sospechoso del hecho ocurrido contra su pareja.
En el desarrollo de las investigaciones se ha informado que el caso está vinculado a una discusión previa entre la pareja, según líneas de investigación manejadas por las autoridades.
En los registros de redes sociales se detalla que el sospechoso residió en El Progreso, Yoro, desde 2020 antes de establecerse en San Manuel, donde ocurrió el hecho que actualmente es objeto de investigación.
En la cobertura del caso se ha incorporado un video grabado por la víctima antes de su muerte, material que ha sido difundido en redes sociales y forma parte del contexto que rodea la investigación en curso.
Mientras tanto, en redes sociales, el sospechoso continúan acumulando comentarios de usuarios que exigen su captura, mientras las autoridades mantienen las diligencias para dar con su paradero.