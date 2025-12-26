Quedó junto a su bicicleta: Vehículo a exceso de velocidad mata ciclista en Puerto Cortés

Con su bicicleta destruida a un lado, un ciclista perdió la vida durante la noche del jueves —25 de diciembre—, tras ser embestido por un vehículo que conducía en exceso de velocidad. Aquí los detalles.
La víctima fue identificada como Rubén Midence, de 48 años, quien intentaba dar un tranquilo paseo en su bicicleta, por las calles de Puerto Cortés.
Lamentablemente, su intento de pasear en bicicleta termino en tragedia. Un vehículo que conducía sin precaución y en exceso de velocidad lo embistió.
El hecho ocurrió en barrio Buenos Aires, de Puerto Cortés, específicamente, en la 17 calle y la cuarta avenida.
Personas que se encontraban en la escena alertaron al Sistema Nacional de Emergencias (911) para auxiliar a Midence.
Momentos después, las autoridades llegaron hasta el lugar y constataron que el cuerpo ya no presentaba signos vitales.
Familiares del ahora occiso se hicieron presentes en la escena y procedieron a llevarse el cuerpo por sus propios medios.
En el sitio no se reportó la presencia de autoridades policiales, ni de personas de Medicina Forense para realizar el proceso correspondiente.
El conductor del vehículo que lo atropelló se dio a la fuga. Hasta el momento, se desconoce su identidad o paradero.
Las autoridades tampoco han dado mayor información sobre las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos, sin embargo, ya se abrió una investigación sobre el caso.