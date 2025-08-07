  1. Inicio
Quedó carbonizado: Osman Jiménez, de 50 años, víctima del incendio en la colonia Santa Clara

Un hombre de 50 años fue la víctima mortal de un voraz incendio que se registró en la colonia Santa Clara de Comayagüela. ¿Qué se sabe sobre él?

  • 07 de agosto de 2025 a las 17:39
1 de 10

Un voraz incendio se produjo en la colonia Santa Clara de Comayagüela. El fallecido fue identificado como Osman Iván Jiménez, de 50 años.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Supuestamente, Osman residía solo en la vivienda. Aún se desconoce qué habría provocado el incendio.

 Foto: Cortesía
3 de 10

La casa donde vivía don Osman era completamente de madera. Fueron los vecinos quienes alertaron a los bomberos sobre el incendio.

 Foto: Cortesía
4 de 10

Según relatos de personas que lo conocían, comenzó a salir humo de la vivienda, por lo que decidieron llamar de inmediato a los bomberos, quienes llegaron rápidamente al lugar.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Los apagafuegos intentaron sofocar las llamas, pero cuando lograron controlar el fuego se percataron de que el cuerpo de Osman estaba carbonizado en medio de la casa.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Una fotografía en redes sociales muestra los restos de Osman Jiménez, irreconocible y completamente carbonizado.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Las autoridades de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, mientras que los bomberos investigan la causa del voraz siniestro.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Don Osman era una persona muy conocida en la zona; varios vecinos llegaron hasta afuera de su vivienda para presenciar lo ocurrido.

 Foto: Cortesía
9 de 10

El cuerpo de la víctima quedó rodeado de carbón y, sobre él, una lámina. Se desconoce si padecía alguna enfermedad que le impidiera moverse y ponerse a salvo.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Aunque los bomberos lograron controlar el incendio, las pérdidas materiales fueron considerables.

 Foto: Cortesía
